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Microsoft $153 (+8,73%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
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WSJ узнала о готовности вероятного организатора терактов 9/11 к сделке
Халид Шейх Мохаммед, которого Вашингтон считает главным организатором терактов 11 сентября 2001 года, готов дать показания на Эр-Рияд, если власти США не станут требовать для него смертной казни
Мемориал жертвам терактов 9/11 в Нью-Йорке (Фото: Carlo Allegri / Reuters)

Предполагаемый организатор терактов 11 сентября Халид Шейх Мохаммед, содержащийся в тюрьме Гуантанамо, готов помочь родственникам жертв террористических атак в их судебном иске против Саудовской Аравии и дать показания на Эр-Рияд. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на судебные документы.

На такой шаг Мохаммед готов пойти, если правительство США не будет добиваться для него смертной казни, следует из документов, которые в минувшие пятницу подали в суд Нью-Йорка адвокаты истцов.

В частности адвокаты истцов в рамках судебного процесса по иску требовали взять показания у троих из пяти задержанных по делу о терактах 11 сентбяря. В документах, которые поступили суд в пятницу, адвокаты сообщают, что защитник Мохаммеда сообщил им, что его подзащитный не согласится на показания «в настоящее время». Однако, указал он, «основным фактором» для принятия решения является «характер судебного преследования» и что «при отсутствии потенциального смертного приговора будет возможно гораздо более широкое сотрудничество».

Адвокат правительства Саудовской Аравии Майкл Келлог отказался от комментариев, добавляет WSJ. Связаться с адвокатом Мохаммеда не удалось.

Родственники жертв терактов 11 сентября обвиняют правительство Саудовской Аравии в поддержке террористов, устроивших атаки в 2001 году, жертвами которых стали почти 3 тыс. человек. Тогда террористы захватили несколько самолетов и направили их во Всемирный торговый центр и Пентагон. Эр-Рияд отрицает свою причастность к терактам.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: теракты 11 сентября, терроризм
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