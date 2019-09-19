Трамп назвал безумием трату «целого состояния» на содержание Гуантанамо

Президент США Дональд Трамп назвал безумием тот факт, что страна ежегодно тратит около $13 млн на содержание каждого подозреваемого в терроризме в тюрьме Гуантанамо. Соответствующее заявление глава государства сделал на борту самолета на пути в Вашингтон, сообщает The New York Times.

«Я считаю, что это безумие. Содержание Гуантанамо обходится в целое состояние, и это безумие», — повторил Трамп.

Президент США не ответил на вопрос, рассматривает ли он сейчас вопрос о закрытии Гуантанамо. Президент добавил, что он занимается этим вопросом, и напомнил, что его предшественнику тюрьму закрыть не удалось. «Смотрите, президент Обама обещал ликвидировать Гуантанамо, но у него это так и не вышло», — сказал Трамп.

В январе 2018 года, Трамп подписал приказ, сохраняющий военную тюрьму США в Гуантанамо. Этот лагерь для заключенных находится на бессрочно арендуемой территории военно-морской базы США в одноименном кубинском заливе. Ранее, в январе 2017 года, он выступил против освобождения заключенных этой тюрьмы, заявив, что там содержат «чрезвычайно опасных людей».