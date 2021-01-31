На Украине бывшего замглавы СБУ Нескоромного объявили в розыск

Бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрия Нескоромного объявили в розыск. Его подозревают в организации неудавшегося убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. О розыске сообщила пресс-служба СБУ, передает «Украинская правда».

«Его [Нескоромного] местонахождение не установлено», — уточняется в сообщении. Мужчину объявили как во всеукраинский, так и в международный розыск.

На сайте СБУ говорится, что экс-заместителя подозревают по ч. 1 ст. 14 («Приготовление преступления»), ч. 2 ст. 28 («Преступление по предварительному сговору группой лиц») и ст. 348 («Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, Нескоромный готовил убийство Наумова вместе с сотрудником антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком. Основным мотивом стало то, что Наумов мешал повышению Нескоромного и выступал против назначений отдельных членов его команды.