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На Украине бывшего замглавы СБУ Нескоромного объявили в розыск

Бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрия Нескоромного объявили в розыск. Его подозревают в организации неудавшегося убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. О розыске сообщила пресс-служба СБУ, передает «Украинская правда».

«Его [Нескоромного] местонахождение не установлено», — уточняется в сообщении. Мужчину объявили как во всеукраинский, так и в международный розыск.

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На сайте СБУ говорится, что экс-заместителя подозревают по ч. 1 ст. 14 («Приготовление преступления»), ч. 2 ст. 28 («Преступление по предварительному сговору группой лиц») и ст. 348 («Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, Нескоромный готовил убийство Наумова вместе с сотрудником антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком. Основным мотивом стало то, что Наумов мешал повышению Нескоромного и выступал против назначений отдельных членов его команды.

К январю 2021-го Расюк уже подыскал исполнителей преступления и установил слежку за Наумовым. Он же занимался вопросом финансирования. Как сообщил начальник следственного управления ГСУ СБУ Анатолий Булич, за убийство исполнителям предложили $50 тыс.

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СБУ заблаговременно узнала о плане злоумышленников и предотвратила покушение. Расюка задержали во время передачи денежных средств и отправили под арест, а вот Нескоромному удалось скрыться.

В службе сообщили о наличии фото-, видео- и аудиодоказательств. На них зафиксированы разговоры Расюка, Нескоромного и других лиц, которые, в частности обсуждают организация убийства, исполнителей и другие детали. Две аудиозаписи СБУ выложила в открытый доступ.

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Фото:ssu.gov.ua

Весной 2020-го на Украине задержали генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова. СБУ заявила, что он был российским шпионом, вербовал для ФСБ украинских офицеров и передавал Москве секретную информацию.

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