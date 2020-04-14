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В Киеве заявили о задержании шпионившего в пользу России генерала СБУ

Генерал службы безопасности Украины Валерий Шайтанов оказался российским шпионом, который участвовал в совершении терактов, заявили в СБУ. Разоблачением Шайтанова занималась контрразведка, он задержан
Валерий Шайтанов (Фото: СБУ)

Украинские контрразведчики заявили о разоблачении высокопоставленного агента российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) — задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Службы безопасности Украины (СБУ), Шайтанова подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

«В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева. СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют — Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации», — заявили в СБУ.

В службе заверили, что виновность Шайтанова подтверждается имеющимися в распоряжении следствия аудио- и видеозаписями.

По данным СБУ, координировал деятельность Шайтанова полковник ФСБ Игорь Егоров. В материале говорится, что Егоров до 2014 года неоднократно посещал Украину и участвовал в налаживании сотрудничества между ФСБ и СБУ. В один из таких визитов он и завербовал Шайтанова.

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Следствие считает, что Шайтанов проводил отбор, подготовку и вербовку офицеров украинских спецслужб для выполнения заданий ФСБ. Сам он передавал в Москву сведения о проведении секретных операций в районе АТО и задействованных для этого сотрудниках украинских спецслужб, данные о международном сотрудничестве СБУ и других спецслужб Украины, сведения о руководителях СБУ, отделов и департаментов спецслужб республики.

В деле фигурирует еще один персонаж — завербованный Шайтановым «агент Н». В СБУ сообщили, что встречи Шайтанова, Егорова и этого агента происходили в Германии, Хорватии и Франции. Псевдоним Шайтанова для связи с Егоровым был «Бобыль».

«Следствие также располагает бесспорными доказательствами, что по заданию спецслужб России генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере $200 тыс. и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал человека среди бывших бойцов спецподразделений. Подготовка к этим преступлениям четко зафиксирована в материалах дела», — расказали в СБУ.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: СБУ, шпион, задержание, разоблачения
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