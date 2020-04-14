В Киеве заявили о задержании шпионившего в пользу России генерала СБУ

Генерал службы безопасности Украины Валерий Шайтанов оказался российским шпионом, который участвовал в совершении терактов, заявили в СБУ. Разоблачением Шайтанова занималась контрразведка, он задержан

Валерий Шайтанов (Фото: СБУ)

Украинские контрразведчики заявили о разоблачении высокопоставленного агента российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) — задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Службы безопасности Украины (СБУ), Шайтанова подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

«В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева. СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют — Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации», — заявили в СБУ.

В службе заверили, что виновность Шайтанова подтверждается имеющимися в распоряжении следствия аудио- и видеозаписями.

По данным СБУ, координировал деятельность Шайтанова полковник ФСБ Игорь Егоров. В материале говорится, что Егоров до 2014 года неоднократно посещал Украину и участвовал в налаживании сотрудничества между ФСБ и СБУ. В один из таких визитов он и завербовал Шайтанова.