В Самарской области объявили траур по погибшим в ДТП

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил 31 января в регионе днем траура по погибшим в аварии с рейсовым автобусом и грузовиком на трассе М-5. Об этом он написал в Instagram.

«Завтра [31 января] объявил в регионе день траура по погибшим в этой страшной аварии, которая унесла жизни 12 человек», — говорится в сообщении.

Авария произошла вечером 29 января на 878-м километре автомобильной дороги М-5 «Урал» в Самарской области, недалеко от Сызрани. В результате ДТП погибли 12 человек, еще 11 находятся в реанимации. По данным ГИБДД, причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу, где он столкнулся с пассажирским автобусом.