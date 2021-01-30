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В Самарской области объявили траур по погибшим в ДТП

Фото:пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области Фото:пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области Фото:СК РФ Фото:пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области Фото:пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области Фото:СК РФ
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил 31 января в регионе днем траура по погибшим в аварии с рейсовым автобусом и грузовиком на трассе М-5. Об этом он написал в Instagram.

«Завтра [31 января] объявил в регионе день траура по погибшим в этой страшной аварии, которая унесла жизни 12 человек», — говорится в сообщении.

Авария произошла вечером 29 января на 878-м километре автомобильной дороги М-5 «Урал» в Самарской области, недалеко от Сызрани. В результате ДТП погибли 12 человек, еще 11 находятся в реанимации. По данным ГИБДД, причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу, где он столкнулся с пассажирским автобусом.

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Власти завели уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

При этом глава СК Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства.

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Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил 31 января днем траура по погибшим в результате этого ДТП. По его словам, среди погибших — десять жителей Ульяновской области, пять человек пострадали.

Самарская область траур ДТП автобус погибшие
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