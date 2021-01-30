В Ульяновской области объявили траур по погибшим в ДТП

Воскресенье, 31 января, в Ульяновской области объявлено днем траура по погибшим в ДТП в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Сергей Морозов в Instagram.

«Завтрашний день объявлен в Ульяновской области днем траура по нашим землякам, которые погибли в страшной аварии в Самарской области», — написал Морозов.

По данным губернатора, среди погибших — десять жителей Ульяновской области, пятеро человек пострадали. Глава региона пообещал оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.