Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,25 (+0,07) Инвестиции, 29 янв, 13:33
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 92,3 (+0,17) Инвестиции, 29 янв, 13:33
РБК Pro: ода здравому смыслу и сага о Spotify. Лучшие книги января Pro, 12:32 Все подробности о мощном и стильном купе-кроссовере Geely Tugella РБК и Geely, 12:24 В какие рестораны пойти на этих выходных в Москве Стиль, 12:18 В Ульяновской области объявили траур по погибшим в ДТП Общество, 12:10 Как правильно хранить криптовалюту в 2021 году. Обзор кошельков Крипто, 12:00 В Нижнем Новгороде разрешили пускать больше зрителей на стадионы Спорт, 11:38 Как не выгорать на работе: 17 идей для отдыха РБК и HP, 11:35 В России за сутки от коронавируса умерли 512 человек Общество, 11:11 Потерял 75%, пошел против рынка и стал легендой: история Дэвида Дремана Инвестиции, 11:11 Правительство проиндексировало социальные пособия Экономика, 11:10 Суд прекратил дело против обвиняемых в аварии «Протона» в 2010 году Общество, 11:07 В России выявили более 19 тыс. случаев коронавируса за сутки Общество, 11:04 Лучший легионер в истории РПЛ договорился о переходе в бразильский клуб Спорт, 10:48 Как отправиться на лечение в Швейцарию. Схема действий Партнерский материал, 10:45
Общество ,  
0 

В Ульяновской области объявили траур по погибшим в ДТП

Фото:СК РФ Фото:пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области Фото:пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области Фото:СК РФ
Фото: СК РФ

Воскресенье, 31 января, в Ульяновской области объявлено днем траура по погибшим в ДТП в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Сергей Морозов в Instagram.

«Завтрашний день объявлен в Ульяновской области днем траура по нашим землякам, которые погибли в страшной аварии в Самарской области», — написал Морозов.

Власти рассказали о состоянии 11 пострадавших в ДТП в Самарской области
Общество

По данным губернатора, среди погибших — десять жителей Ульяновской области, пятеро человек пострадали. Глава региона пообещал оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.

ДТП произошло вечером 29 января на 878-м км автомобильной дороги М-5 «Урал» в Самарской области, рядом с Сызранью. В результате аварии погибли 12 человек, еще 11 человек, по данным минздрава Самарской области, находятся в реанимации.

В ГИБДД сообщили, что причиной аварии стал выезд грузового автомобиля на встречную полосу, где он столкнулся с пассажирским автобусом. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Читайте на РБК Pro
«Жадные и ленивые зумеры»: почему компании недовольны работой молодежи Казус Моргенштерна: зачем брендам скандальные рекламные кампании Хватит оправдываться: как говорить с коллегами об их ошибках Как в России запретили давать взятки и «прятать» имущество в биткоинах
ДТП Ульяновская область Сергей Морозов
Материалы по теме
Самарские власти пообещали помощь семьям погибших в ДТП с автобусом
Общество
Дело о ДТП в Самарской области с 12 жертвами передадут в центральный СК
Общество
В ГИБДД назвали предварительную причину ДТП с автобусом и фурой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter