Самарские власти пообещали помощь семьям погибших в ДТП с автобусом

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что семьям погибших и пострадавшим в результате ДТП с участием автобуса и грузовика будет оказана вся необходимая помощь. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Пострадавшим и родственникам погибших окажем необходимую помощь. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

В результате аварии, произошедшей накануне вечером на автомобильной дороги М5 «Урал», по данным Следственного комитета, погибли 12 человек, еще столько же пострадали, пятеро из них находятся в реанимации.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).