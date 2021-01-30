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Самарские власти пообещали помощь семьям погибших в ДТП с автобусом

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что семьям погибших и пострадавшим в результате ДТП с участием автобуса и грузовика будет оказана вся необходимая помощь. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Пострадавшим и родственникам погибших окажем необходимую помощь. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Место смертельного ДТП с микроавтобусом в Самарской области. Видео
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В результате аварии, произошедшей накануне вечером на автомобильной дороги М5 «Урал», по данным Следственного комитета, погибли 12 человек, еще столько же пострадали, пятеро из них находятся в реанимации.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В ГИБДД считают, что причиной происшествия стал выезд на встречную полосу водителя грузового автомобиля DAF, ехавшего в Сызрань. Как пояснили в ведомстве, из-за заноса полуприцепа грузовика машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом Citroen. Автобус направлялся из Сызрани в Ульяновскую область.

Самарская область ДТП автобус грузовик
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