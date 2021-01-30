Дело о ДТП в Самарской области с 12 жертвами передадут в центральный СК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело о ДТП в Самарской области, в результате которого погибли 12 человек, сообщается на сайте СК.

Вечером 29 января на 878-м км автомобильной дороги М5 «Урал» столкнулись рейсовый автобус, направлявшийся из города Сызрани в Ульяновскую область, и грузовик. По последним данным СК, в результате аварии погибли 12 человек, еще столько же получили травмы различной степени тяжести, пятеро пострадавших находятся в реанимации.

Ранее СК сообщал о десяти погибших и 14 пострадавших.

По предварительным данным Главного управления МВД по Самарской области, полуприцеп грузового автомобиля DAF занесло, в результате грузовик выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом Citroen.