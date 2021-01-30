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Политика ,  
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Главу пресс-службы президента Киргизии заподозрили в вымогательстве

В Киргизии по подозрению в вымогательстве взятки правоохранительные органы задержали заведующего отделом информационной политики аппарата президента. Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности страны.

В пресс-службе не назвали имя и фамилию задержанного, указав только его инициалы — А.Н.С. Согласно данным на сайте президента Киргизии, 30 ноября 2020 года на должность заведующего отделом информационной политики аппарата президента был назначен Нургазы Анаркулов.

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По данным правоохранительных органов, задержанный вымогал деньги у претендента на одну из руководящих государственных должностей за положительное решение вопроса о назначении.

В Госкомитете отметили, что «в свете происходящих общественно-политических процессов» в стране участились факты вымогательства денег под предлогом одобрения у высшего руководства страны по вопросам государственного управления.

В четверг, 28 января, прошла инаугурация президента Киргизии Садыра Жапарова. В ходе церемонии Жапаров заявил, что целью его президентства является создание общества с верховенством закона, где царят справедливость и благосостояние.

Досрочные выборы президента в Киргизии состоялись 10 января. Предыдущий глава государства Сооронбай Жээнбеков покинул свой пост в октябре 2020 года после протестов в стране из-за непризнания частью населения итогов парламентских выборов.

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