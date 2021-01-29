Место смертельного ДТП с микроавтобусом в Самарской области. Видео

Более 10 человек погибли в автокатастрофе на 873-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал». Столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. Заведено уголовное дело