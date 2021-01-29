Общество , 29 янв, 23:41
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Место смертельного ДТП с микроавтобусом в Самарской области. Видео
Более 10 человек погибли в автокатастрофе на 873-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал». Столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. Заведено уголовное дело
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