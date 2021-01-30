В ГИБДД назвали предварительную причину ДТП с автобусом и фурой

Причиной ДТП с участием автобуса и грузовика в Самарской области, в результате которого погибли более десяти человек, стал выезд фуры на встречную полосу, полагают в Госавтоинспекции. Об этом журналистам сообщил старший инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по региону Владимир Рящиков, передает ТАСС.

По данным ГИБДД, водитель грузового автомобиля DAF 1989 года рождения ехал из Ульяновской области в Сызрань. По пути занесло полуприцеп грузовика, в результате чего машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом Citroen, которым управлял водитель 1983 года рождения. Автобус направлялся из Сызрани в Ульяновскую область.

Авария произошла вечером 29 января на 878-м км автомобильной дороги М5 «Урал». По данным Следственного комитета, в результате погибли 12 человек, еще столько же пострадали, пятеро из них находятся в реанимации.

Следователи возбудили дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследованием займется центральный аппарат СК.