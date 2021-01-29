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СК заявил о 10 погибших в аварии грузовика и автобуса в Самарской области

Фото: Самара плюс / VK
Фото: Самара плюс / VK

В Самарской области на 878-м км трассы М-5 из-за столкновения грузовика с рейсовым автобусом погибли десять человек. Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК) России.

«По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли десять человек и еще 14 получили телесные повреждения различной степени тяжести», — уточняется в сообщении.

В Самарской области в ДТП с микроавтобусом и грузовиком погибли люди
Общество
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

СУ СК по области возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В МЧС России РБК рассказали, что с пострадавшими и семьями погибших в ДТП работают психологи министерства.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области РБК сообщали, что в аварии погибли пять человек, 11 пострадали. Пресс-служба ГУ МВД по региону заявила, что предварительно погибли шесть человек.

По данным полиции, у грузовика занесло полуприцеп, из-за чего он столкнулся с микроавтобусом.

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Региональное МЧС уточняло, что всего в аварию попали три машины: фура «ДАФ», легковушка «Шевроле Нива» и пассажирский микроавтобус «Ситроен». На участке дороги, где произошло ДТП, было организовано реверсивное движение.

СК авария грузовик жертвы новости
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