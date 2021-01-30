Власти поселения в Крыму извинились за скандал с блокадным пайком

Власти Перовского сельского поселения Симферопольского района Крыма принесли свои извинения после акции «Блокадный хлеб», вызвавшей широкий резонанс, сообщает «РИА Новости».

В рамках акции на дому пожилым жителям поселения раздавали символический блокадный паек — 125 граммом хлеба. Кроме того, жители, имеющие статус «дети войны», получили продуктовые наборы, рассказали в администрации.

«Мы не предполагали, что публикации о данной акции получат иное толкование и вызовут негативную реакцию. Приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты», — говорится в заявлении.

Акция «Блокадный хлеб» проходила с 18 по 27 января по всей России в память о мужестве блокадников Ленинграда.