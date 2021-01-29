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Собянин назвал условие для дальнейшей отмены ограничений по COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дальнейшая отмена ограничений, связанных с эпидемией коронавируса в столице, зависит «во многом» от соблюдения мер санитарной безопасности. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что еще наблюдается «хрупкая динамика».

«В первую очередь, конечно, отменяем те меры, которые касаются напрямую экономики города, чтобы и общепит, и рестораны, и торговля, и услуги работали нормально», — пояснил мэр, добавив, что от этого зависят не только развитие города и городской бюджет, но и благополучие людей, их психологическое состояние.

Собянин назвал долю переболевших коронавирусом москвичей
Общество
Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

По его словам, далее власти буду исходить из конкретной обстановки. «К сожалению, еще большое количество людей находится в больницах, в тяжелом состоянии, в отделениях реанимации», — обратил внимание Собянин.

27 января власти Москвы отменили ряд ограничений, связанных с распространением коронавируса. В частности, заведениям разрешили работать ночью, а для работодателей отменили обязательный перевод 30% сотрудников на удаленную работу. В тот день в городе за сутки было выявлено 1837 случаев заражения коронавирусом — минимальный показатель с конца сентября.

По данным оперштаба, всего с начала эпидемии в Москве зафиксировано 925 358 случаев заболевания COVID-19, умерли 13 300 человек, выздоровели 803 642.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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