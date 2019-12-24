Су-57 в Хабаровском крае разбился при испытаниях

Истребитель Т-50 (Су-57) разбился под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае при проведении испытаний двигателя. Об этом сообщили «РИА Новости» в правительстве региона. Об этом же пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам представителя правительства, при крушении летчик катапультировался. Позднее его забрал вертолет и доставил на завод, которому принадлежит упавший невоенный истребитель. О состоянии пилота не сообщается.

«Истребитель принадлежал Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу, находился на испытаниях», — сообщил источник «Интерфакса». Позднее в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации подтвердили, что истребитель пятого поколения проходил испытания.

Ранее стало известно о крушении самолета, который принадлежит заводу-изготовителю в Комсомольске-на Амуре. Инцидент произошел в 120 километрах от аэродрома Дзёмги. Это первое крушение российского истребителя пятого поколения.



