Песков назвал не вопросом Кремля новый пост генерала из дела Голунова

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Никольский / Sputnik / AP)

Кремль не располагает информацией о назначении Юрия Девяткина, уволенного с должности главы управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве в рамках дела журналиста Ивана Голунова, на новую должность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я не располагаю такой информацией абсолютно. Естественно, это не наша прерогатива, это не относится, если я правильно понимаю, к номенклатуре президента», — сказал Песков журналистам, в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о назначении Девяткина главой Контрольно-счетной палаты Брянской области.

Представитель Кремля добавил, что, насколько ему известно, Девяткин не был поражен в правах. «Там никакого поражения в правах не было. Гражданин имеет гражданские права», — сказал он.

Ранее издание «Брянские новости» написало, что на закрытом заседании облдумы Юрий Девяткин был назначен главой Контрольно-счетной палаты региона. В Брянской областной думе РБК подтвердили эту информацию.