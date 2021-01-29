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Преследование Ивана Голунова ,  
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Песков назвал не вопросом Кремля новый пост генерала из дела Голунова

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Алексей Никольский / Sputnik / AP)

Кремль не располагает информацией о назначении Юрия Девяткина, уволенного с должности главы управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве в рамках дела журналиста Ивана Голунова, на новую должность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я не располагаю такой информацией абсолютно. Естественно, это не наша прерогатива, это не относится, если я правильно понимаю, к номенклатуре президента», — сказал Песков журналистам, в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о назначении Девяткина главой Контрольно-счетной палаты Брянской области.

Представитель Кремля добавил, что, насколько ему известно, Девяткин не был поражен в правах. «Там никакого поражения в правах не было. Гражданин имеет гражданские права», — сказал он.

Прокурор назвала мотив задержавших Голунова полицейских
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Игорь Ляховец (второй слева)

Ранее издание «Брянские новости» написало, что на закрытом заседании облдумы Юрий Девяткин был назначен главой Контрольно-счетной палаты региона. В Брянской областной думе РБК подтвердили эту информацию.

«Вчера было заседание думы, на котором утвердили Девяткина начальником КСП Брянской области, ранее исполняющей обязанности была Павлова», — сказали в областной думе. РБК обратился за комментарием в КСП Брянской области.

Данные нового руководителя КСП Брянской области совпадают с данными бывшего начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора Юрия Девяткина.

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Иван Голунов

Спецкорреспондента Meduza Ивана Голунова задержали в июне 2019 года по подозрению в сбыте наркотиков. Журналист говорил, что наркотики ему подбросили. Это вызвало большой общественный резонанс. Через несколько дней он был освобожден, все обвинения с него были сняты.

По факту задержания Голунова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении Девяткина, а также начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.

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