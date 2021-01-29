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Экономика ,  
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Финский оператор допустил отказ от российского электричества к 2035 году

Фото: Lehtikuva Lehtikuva / Reuters
Фото: Lehtikuva Lehtikuva / Reuters

Оператор финских электросетей — компания Fingrid разработала сценарии развития национального рынка электроэнергии до 2035 года, некоторые из которых предполагают отказ от импорта российского электричества. Документ опубликован на официальном сайте компании.

«В сценарии «Энергия на экспорт» передача энергии с Россией связана с усиленным экспортом, в сценарии «Климатически нейтральный рост» она будет импортоориентированной. Другие сценарии исходят из того, что от торговли электроэнергией с Россией можно отказаться, если выборгская линия не будет модернизирована», — указано в документе.

Сценарий «Энергия на экспорт» предусматривает переход на электричество вместо ископаемого топлива, строительство атомных и береговых электростанций и рост экспорта электроэнергетики. При этом торговля с Россией не прекратится. Сейчас она осуществляется по энергомосту через Выборг. По этому сценарию Финляндия не только продолжит импортировать электричество по выборгской линии, но и нарастит экспорт в Россию.

Сценарий «Климатически нейтральный рост» предполагает достижение к 2035 году целей по отказу от ископаемого топлива и значительное расширение производства, которое использует ветроэнергетику и солнечные батареи.

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Фото:Michael Probst / AP

Сценарий «Ветреные моря» предлагает сосредоточиться на строительстве ветряных электростанций. План «Солнечные батареи» предполагает широкое использование энергии солнца для производства электричества, но стране придется в незначительных количествах импортировать электроэнергию.

В 2014 году Финляндия и Россия подписали соглашение о двусторонних поставках электричества: до этого финская сторона только импортировала электроэнергетику.

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О том, что доля возобновляемых источников электроэнергии превысила ископаемые, финские власти заявляли в 2017 году. Тогда правительство планировало нарастить использование возобновляемых источников до 50%.

электроэнергетика Финляндия электростанция импорт
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