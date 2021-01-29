Финский оператор допустил отказ от российского электричества к 2035 году

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Оператор финских электросетей — компания Fingrid разработала сценарии развития национального рынка электроэнергии до 2035 года, некоторые из которых предполагают отказ от импорта российского электричества. Документ опубликован на официальном сайте компании.

«В сценарии «Энергия на экспорт» передача энергии с Россией связана с усиленным экспортом, в сценарии «Климатически нейтральный рост» она будет импортоориентированной. Другие сценарии исходят из того, что от торговли электроэнергией с Россией можно отказаться, если выборгская линия не будет модернизирована», — указано в документе.

Сценарий «Энергия на экспорт» предусматривает переход на электричество вместо ископаемого топлива, строительство атомных и береговых электростанций и рост экспорта электроэнергетики. При этом торговля с Россией не прекратится. Сейчас она осуществляется по энергомосту через Выборг. По этому сценарию Финляндия не только продолжит импортировать электричество по выборгской линии, но и нарастит экспорт в Россию.

Сценарий «Климатически нейтральный рост» предполагает достижение к 2035 году целей по отказу от ископаемого топлива и значительное расширение производства, которое использует ветроэнергетику и солнечные батареи.