Поклонская сравнила ситуацию с Навальным с историей о Гарри Поттере

Наталья Поклонская (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального напоминает сказку о Гарри Поттере, где имя главного злодея запрещалось даже произносить вслух. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, передает «РИА Новости».

«Ситуация вокруг Навального вообще напоминает сказку про Гарри Поттера, где запрещено говорить вслух имя того, кого нельзя произносить вслух. Даже Волан-де-Морт не так страшен, как российский Навальный», — отметила Поклонская.

Навального задержали 17 января в московском аэропорту Шереметьево сразу после его возвращения из Германии, где он проходил лечение. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) ранее сообщала, что оппозиционер объявлен в розыск из-за нарушения испытательного срока по делу «Ив Роше». Сейчас политик находится под арестом. В начале февраля суд рассмотрит ходатайство о замене условного наказания Навальному на реальный срок.

В июле 2015 года Bloomberg со ссылкой на три источника сообщил, что в Кремле «обеспокоены популярностью» Навального и ввели негласный запрет для чиновников и руководителей госкомпаний на упоминание имени оппозиционера в публичных выступлениях.