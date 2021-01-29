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Отравление Навального ,  
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Поклонская сравнила ситуацию с Навальным с историей о Гарри Поттере

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального напоминает сказку о Гарри Поттере, где имя главного злодея запрещалось даже произносить вслух. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, передает «РИА Новости».

«Ситуация вокруг Навального вообще напоминает сказку про Гарри Поттера, где запрещено говорить вслух имя того, кого нельзя произносить вслух. Даже Волан-де-Морт не так страшен, как российский Навальный», — отметила Поклонская.

Навального задержали 17 января в московском аэропорту Шереметьево сразу после его возвращения из Германии, где он проходил лечение. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) ранее сообщала, что оппозиционер объявлен в розыск из-за нарушения испытательного срока по делу «Ив Роше». Сейчас политик находится под арестом. В начале февраля суд рассмотрит ходатайство о замене условного наказания Навальному на реальный срок.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

В июле 2015 года Bloomberg со ссылкой на три источника сообщил, что в Кремле «обеспокоены популярностью» Навального и ввели негласный запрет для чиновников и руководителей госкомпаний на упоминание имени оппозиционера в публичных выступлениях.

После госпитализации Навального в августе 2020 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл его «берлинским пациентом». Отвечая на вопрос о том, почему он не называет оппозиционера по имени, представитель Кремля объяснил: «Он является пациентом, и он болеет, так мы его и называем. Мы по-прежнему желаем ему скорейшего выздоровления... Это не меняет сути дела».

Также ситуация с Навальным не упоминалась в сообщении Кремля о разговоре президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. О том, что эта тема поднималась во время разговора, сообщил Белый дом. Позже Песков подтвердил, что эта тема «была затронута президентом Соединенных Штатов Америки».

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко также избегал упоминания имени Навального. В частности, он назвал его «немецким протестуном».

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