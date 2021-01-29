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Михалков назвал Ланового настоящей звездой

Никита Михалков и Василий Лановой
Никита Михалков и Василий Лановой (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Режиссер Никита Михалков выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового, назвав его настоящей звездой по масштабу и мастерству.

«В истории нашего театра и кино было и есть много хороших и популярных актеров, но тех, кого хочется назвать звездой, можно пересчитать по пальцам. Притом звездой настоящей, не самозванной, не надутой искусственным путем обществом взаимного восхищения, а звездой по сути, по масштабу, по стати, по благородству, по темпераменту, по удивительной человеческой цельности и высочайшему мастерству», — заявил режиссер.

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Артист сумел создать образ героя, не только используя драматургию пьес и сценариев, в которых он принимал участие, но «был герой по сути, по значимости», указал Михалков.

По словам режиссера, у Ланового был удивительный тембр голоса, а также высокий рост и стать. «Едва ли кто-либо сможет занять место, которое занимал он. Многих раздражал его порой патриотический пафос, воспевание офицерской чести, невероятная увлеченность русской поэзией, но и пафос, и увлеченность были настолько искренними и настолько лишены какой-либо конъюнктуры или желания понравиться, что никакие недовольства к нему не прилипали, он их просто не видел», — добавил он.

Михалков выразил соболезнования семье Ланового и в частности его супруге Ирине Купченко.

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Василий Лановой и его жена Ирина Купченко заразились коронавирусом в начале января, после этого актера госпитализировали. Сначала его состояние не было тяжелым, он шел на поправку. 16 января Лановому исполнилось 87 лет.

Накануне, 28 января, актера перевели в реанимацию, к вечеру он скончался.

Звание народного артиста СССР Василий Лановой получил в 1985 году. Среди наиболее известных работ актера в кино — роли в «Алых Парусах», «Офицерах» и «Петровке, 38». Актер также известен по фильмам «Война и мир», «Анна Каренина», «Анна и Командор», «Дни Турбиных» и «Полосатый рейс».
 

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