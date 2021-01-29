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Общество ,  
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Немоляева назвала Ланового настоящим гражданином

Василий Лановой
Василий Лановой (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Актер Василий Лановой, скончавшийся на 88-м году жизни, был не только замечательным артистом, но и настоящим гражданином, заявила в разговоре с РБК актриса Светлана Немоляева.

«Вася был для меня не только замечательным артистом и таким настоящим гражданином, он был для меня большим другом, потому что мы с ним со студенческих лет знакомы были, и неважно, что мы не снимались вместе, не играли в одном театре, но были очень дружны», — сказала Немоляева.

Она выразила соболезнования жене Ланового Ирине Купченко, его родным, а также Государственному академическому театру имени Е. Вахтангова, где служил артист.

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Актер Владимир Вдовиченков в свою очередь отметил, что ощущает растерянность в связи со смертью Ланового.

«Василий Семенович, который такая звезда, с энергией позитивной, стремлением донести какую-то возвышенную мысль, такой всегда как комета, вдруг умер. Я даже не знаю, что сказать, какая-то растерянность у меня от произошедшего», — сказал он.

Актриса Юлия Рутберг назвала Ланового символом театра имени Е. Вахтангова.

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«Он, конечно, останется в памяти людей, как величайший исполнитель русской классики, мыслитель, педагог, преподаватель художественного слова, человек, который всю жизнь читал людям Пушкина», — отметила Рутберг.

Лановой никогда никого не предал и доказал, что всегда можно «оставаться человеком», заявил в свою очередь актер Юрий Назаров. «Можно стать артистом, при этом оставаться человеком, хотя не все это сегодня показывают и доказывают, а Вася доказывал. Светлая память», — сказал Назаров.

В театре им. Вахтангова назвали Ланового олицетворением чести и мужества
Общество
Василий Лановой

Лановой скончался 28 января. Ранее он вместе с супругой был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Несколько недель назад представитель артиста сообщала, что он идет на поправку и что его организм почти справился с COVID-19. Однако в четверг состояние актера ухудшилось и его перевели в реанимацию.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. С 1957 года он служил в Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова, где играл роли Фортинбраса («Гамлет»), Маяковского («Конармия»), Цезаря («Антоний и Клеопатра») и другие. Лановой также известен по работе в кино, он снимался в таких картинах, как «Война и мир», «Анна Каренина», «Анна и Командор», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс», «Алые Паруса», «Офицеры». В 1985 году он получил звание народного артиста СССР.

Также актер известен своей общественной деятельностью. Он был председателем комиссии по культуре общественного совета при Минобороны и сопредседателем центрального штаба движения «Бессмертный полк России».

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