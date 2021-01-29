Немоляева назвала Ланового настоящим гражданином

«Василий Семенович, который такая звезда, с энергией позитивной, стремлением донести какую-то возвышенную мысль, такой всегда как комета, вдруг умер. Я даже не знаю, что сказать, какая-то растерянность у меня от произошедшего», — сказал он.
Актриса Юлия Рутберг назвала Ланового символом театра имени Е. Вахтангова.
«Он, конечно, останется в памяти людей, как величайший исполнитель русской классики, мыслитель, педагог, преподаватель художественного слова, человек, который всю жизнь читал людям Пушкина», — отметила Рутберг.
Лановой никогда никого не предал и доказал, что всегда можно «оставаться человеком», заявил в свою очередь актер Юрий Назаров. «Можно стать артистом, при этом оставаться человеком, хотя не все это сегодня показывают и доказывают, а Вася доказывал. Светлая память», — сказал Назаров.
Лановой скончался 28 января. Ранее он вместе с супругой был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Несколько недель назад представитель артиста сообщала, что он идет на поправку и что его организм почти справился с COVID-19. Однако в четверг состояние актера ухудшилось и его перевели в реанимацию.
Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. С 1957 года он служил в Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова, где играл роли Фортинбраса («Гамлет»), Маяковского («Конармия»), Цезаря («Антоний и Клеопатра») и другие. Лановой также известен по работе в кино, он снимался в таких картинах, как «Война и мир», «Анна Каренина», «Анна и Командор», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс», «Алые Паруса», «Офицеры». В 1985 году он получил звание народного артиста СССР.
Также актер известен своей общественной деятельностью. Он был председателем комиссии по культуре общественного совета при Минобороны и сопредседателем центрального штаба движения «Бессмертный полк России».