Немоляева назвала Ланового настоящим гражданином

Василий Лановой (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Актер Василий Лановой, скончавшийся на 88-м году жизни, был не только замечательным артистом, но и настоящим гражданином, заявила в разговоре с РБК актриса Светлана Немоляева.

«Вася был для меня не только замечательным артистом и таким настоящим гражданином, он был для меня большим другом, потому что мы с ним со студенческих лет знакомы были, и неважно, что мы не снимались вместе, не играли в одном театре, но были очень дружны», — сказала Немоляева.

Она выразила соболезнования жене Ланового Ирине Купченко, его родным, а также Государственному академическому театру имени Е. Вахтангова, где служил артист.

Актер Владимир Вдовиченков в свою очередь отметил, что ощущает растерянность в связи со смертью Ланового.