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Василий Лановой и Ирина Купченко заразились коронавирусом

86-летний Лановой чувствует себя неплохо, но из предосторожности его все же решили госпитализировать. Спектакли с его участием в Театре им. Вахтангова будут заменены
Василий Лановой
Василий Лановой (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Актер Василий Лановой, 86-летний народный артист СССР, и его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, заразились коронавирусом. Хотя Лановой не чувствует сильного недомогания, его решили на всякий случай отправить в больницу, сообщает ТАСС со ссылкой на Купченко.

«Василий Семенович сдавал 31 декабря тест на антитела, у него их оказалось большое количество. Он сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат. Было решено сделать повторный тест, результаты которого пришли сегодня, он положительный. Чувствует себя Василий Семенович нормально, но, учитывая возраст, решили не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья», — рассказала его супруга.

Сама Купченко решила не ложиться в больницу. Она пройдет дополнительное обследование с КТ.

Спектакли с участием Василия Ланового и Ирины Купченко в Театре им. Вахтангова, запланированные на эту неделю, будут заменены.

РБК обратился за комментарием к Ирине Купченко и Василию Лановому и в пресс-службу Театра им. Вахтангова.

Василий Лановой родился в 1934 году. Он окончил Театральное училище имени Б.Щукина (сейчас Театральный институт имени Бориса Щукина). С 1957 года Лановой является актером Государственного академического театра им. Е.Вахтангова. В этом театре он играл роли Фортинбраса («Гамлет»), Маяковского («Конармия»), Цезаря («Антоний и Клеопатра»), Пушкина («Шаги Командора») и другие.

Дебютной работой в кино для актера стал «Аттестат зрелости» (1954 год), снятый режиссером Татьяной Лукашевич. Среди наиболее известных ролей Ланового — Иван Варавва в фильме «Офицеры», Карл Вольф в «Семнадцати мгновениях весны». В 1985 году Лановой был удостоен звания народного артиста СССР.

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