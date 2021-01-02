Василий Лановой и Ирина Купченко заразились коронавирусом
Актер Василий Лановой, 86-летний народный артист СССР, и его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, заразились коронавирусом. Хотя Лановой не чувствует сильного недомогания, его решили на всякий случай отправить в больницу, сообщает ТАСС со ссылкой на Купченко.
«Василий Семенович сдавал 31 декабря тест на антитела, у него их оказалось большое количество. Он сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат. Было решено сделать повторный тест, результаты которого пришли сегодня, он положительный. Чувствует себя Василий Семенович нормально, но, учитывая возраст, решили не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья», — рассказала его супруга.
Сама Купченко решила не ложиться в больницу. Она пройдет дополнительное обследование с КТ.
Спектакли с участием Василия Ланового и Ирины Купченко в Театре им. Вахтангова, запланированные на эту неделю, будут заменены.
РБК обратился за комментарием к Ирине Купченко и Василию Лановому и в пресс-службу Театра им. Вахтангова.