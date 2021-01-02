Василий Лановой и Ирина Купченко заразились коронавирусом

86-летний Лановой чувствует себя неплохо, но из предосторожности его все же решили госпитализировать. Спектакли с его участием в Театре им. Вахтангова будут заменены

Василий Лановой (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Актер Василий Лановой, 86-летний народный артист СССР, и его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, заразились коронавирусом. Хотя Лановой не чувствует сильного недомогания, его решили на всякий случай отправить в больницу, сообщает ТАСС со ссылкой на Купченко.

«Василий Семенович сдавал 31 декабря тест на антитела, у него их оказалось большое количество. Он сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат. Было решено сделать повторный тест, результаты которого пришли сегодня, он положительный. Чувствует себя Василий Семенович нормально, но, учитывая возраст, решили не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья», — рассказала его супруга.

Сама Купченко решила не ложиться в больницу. Она пройдет дополнительное обследование с КТ.

Спектакли с участием Василия Ланового и Ирины Купченко в Театре им. Вахтангова, запланированные на эту неделю, будут заменены.

РБК обратился за комментарием к Ирине Купченко и Василию Лановому и в пресс-службу Театра им. Вахтангова.