Экс-гендиректор Merlion назвал фантазиями слова защиты владельцев о мести

Вячеслав Симоненко (Фото: Александр Вайнштейн / Коммерсантъ)

Бывший гендиректор ИТ-дистрибьютора Merlion Вячеслав Симоненко назвал «пустыми обзывательствами и фантазиями» заявление адвокатов совладельцев компании о возбуждении уголовного дела против них из-за желания отомстить. Об этом он сообщил РБК.

«Мне сложно комментировать пустые обзывательства и фантазии. Надеюсь, следствие разберется, а суд примет справедливое решение по делу», — сказал Симоненко.

В сентябре 2015 года на дом Симоненко в Красногорском районе произошло нападение. В здание бросали бутылки с зажигательной смесью. «Коммерсантъ» писал, что с повинной явился участник боевых действий на Донбассе, который совершил нападение за вознаграждение. По его словам, его сообщник намеренно целился в окна, чтобы создать опасность тем, кто находился внутри.

По словам Симоненко, в тот день в доме ночевал только его брат, который проснулся в три часа утра, чтобы уехать из Красногорска, и застал момент нападения. Дом не сгорел и никто не пострадал.