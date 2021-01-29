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Бизнес ,  
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Экс-гендиректор Merlion назвал фантазиями слова защиты владельцев о мести

Вячеслав Симоненко
Вячеслав Симоненко (Фото: Александр Вайнштейн / Коммерсантъ)

Бывший гендиректор ИТ-дистрибьютора Merlion Вячеслав Симоненко назвал «пустыми обзывательствами и фантазиями» заявление адвокатов совладельцев компании о возбуждении уголовного дела против них из-за желания отомстить. Об этом он сообщил РБК.

«Мне сложно комментировать пустые обзывательства и фантазии. Надеюсь, следствие разберется, а суд примет справедливое решение по делу», — сказал Симоненко.

В сентябре 2015 года на дом Симоненко в Красногорском районе произошло нападение. В здание бросали бутылки с зажигательной смесью. «Коммерсантъ» писал, что с повинной явился участник боевых действий на Донбассе, который совершил нападение за вознаграждение. По его словам, его сообщник намеренно целился в окна, чтобы создать опасность тем, кто находился внутри.

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По словам Симоненко, в тот день в доме ночевал только его брат, который проснулся в три часа утра, чтобы уехать из Красногорска, и застал момент нападения. Дом не сгорел и никто не пострадал.

В октябре 2020 года по этому делу правоохранители задержали совладельцев Merlion Алексея Абрамова, Олега Карчева и Владислава Мангутова. Им предъявили две уголовные статьи: об умышленном уничтожении или повреждении имущества общеопасным способом из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК), а также убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (пп. «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Первая статья предусматривает максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы, вторая — 20 лет или пожизненное заключение.

Обвиняемые отрицают свою вину. Их адвокаты в заявлении указали, что Симоненко намеренно оклеветал экс-совладельцев Merlion и дал против них ложные показания, поскольку они не хотели выполнять его требования. По словам адвокатов, с их подзащитных бизнесмен требовал $4,5 млн. Причиной заведения уголовного дела они назвали месть за отказ платить деньги.

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Симоненко был гендиректором Merlion с 2007 по 2013 год. По его словам, в 2013 году его назначили руководителем нового подразделения компании — Merlion Project, которое позже переименовали в Tegrus. В январе 2015 года учредители Merlion сообщили Симоненко, что «надо расходиться». Симоненко не исключил, что акционеры хотят вернуть Tegrus в Merlion.

Авторы
Владислав Скобелев, Евгений Науменко
уголовное дело бизнесмен месть
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