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Технологии и медиа ,  
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Бывшего вице-президента «Евросети» задержали по делу об убийстве

Бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина задержали по делу об убийстве. В связи с этим делом ранее прошли обыски в офисе ИТ-дистрибьютора Merlion
Борис Левин (слева)
Борис Левин (слева) (Фото: Андрей Стенин / РИА Новости)

Бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина задержали по делу об организации убийства (ст.105 и ст.30 УК). Об этом сообщило издание Tadviser со ссылкой на три источника. Информация о задержании Левина также есть в картотеке Хорошевского районного суда. 22 октября прошло заседание об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, однако результаты заседания пока не известны.

РБК направил запрос в пресс-службу Хорошевского суда и старшему помощнику руководителя ГСУ СКР по Москве Юлии Ивановой.

В 2008 году Борис Левин, который на тот момент являлся вице-президентом по безопасности «Евросети», был арестован по обвинению в вымогательстве и похищении в 2003 году бывшего экспедитора ретейлера Андрея Власкина. Следствие также пыталось привлечь в качестве обвиняемого по делу о вымогательстве одного из основателей «Евросети» Евгения Чиваркина, из-за чего в конце 2008 года он уехал в Великобританию.

В конце 2010 года суд присяжных оправдал Бориса Левина и других сотрудников «Евросети», а в начале 2011-го прекратил уголовное дело и против Чичваркина. После этого Левин обратился с иском о компенсации к Министерству финансов и получил в 20 млн руб. за незаконное уголовное преследование.

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Бизнес

Сейчас Борис Левин является членом совета директоров банка «Реалист», которым руководит один из совладельцев ИТ-дистрибьютора Merlion Олег Карчев, пишет TAdviser. В среду, 21 октября, издание сообщило, что в офисе Merlion прошли обыски, в рамках которых были задержаны руководители компании, Информацию об обысках подтверждал и источник РБК, близкий к Merlion, однако детали не раскрывал.

РБК направил запрос представителю Merlion.

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