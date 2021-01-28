Защита владельцев Merlion назвала желание мести причиной уголовного дела

Защита совладельцев Merlion утверждает, что Симоненко, экс-гендиректор компании в покушении на которого их обвиняют, незаконно требовал от них $4,5 млн. Сам бизнесмен говорил, что эту сумму ему не выплатили за продажу акций

Защита совладельцев ИТ-дистрибьютора Merlion, которых задержали по делу об организации покушения на бывшего гендиректора компании Вячеслава Симоненко, заявила, что причиной возбуждения уголовного дела стало желание Симоненко отомстить подзащитным. Об этом говорится в сообщении представителя группы адвокатов топ-менеджеров Merlion, поступившем в РБК.

Совладельцев Merlion — Алексея Абрамова, Олега Карчева, Владислава Мангутова — задержали в октябре 2020 года по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия) и пп. «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом и совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Максимальное наказание по первой статье — пять лет лишения свободы, по второй — 20 лет или пожизненное лишение свободы.

До этого задержали бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина по тому же делу.

Их заподозрили в организации покушения на Симоненко, для чего, по версии следствия, было организовано нападение на его дом в Подмосковье. Бизнесмен при этом не пострадал.