Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,19 (+1,15) Инвестиции, 13:32
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 92,13 (+0,91) Инвестиции, 13:32
Защита владельцев Merlion назвала желание мести причиной уголовного дела Бизнес, 16:19 Лукашенко назвал отличие белорусских протестов от акций в России Политика, 16:17 Месть «бумерам» с Уолл-стрит. Что значит безумный рост GameStop на 1600% Инвестиции, 16:00 Экс-главу Союза биатлонистов России Тихонова обвинили в попытке подкупа Спорт, 15:53 Зачем технологичной стиральной машинке два барабана РБК Стиль и LG SIGNATURE, 15:49 В Москве полиция привлекла 173 родителей за участие их детей в митинге Общество, 15:48 Компания DPD проанализировала данные по сервису для малого бизнеса Пресс-релиз, 15:45 Путин заявил о постепенном отступлении пандемии коронавируса Политика, 15:45 Адвокат сообщил об интересе СК к поддержавшим Навального знаменитостям Политика, 15:42 Какие новые разрешения нужны для работы с госзаказом в 2021-м Pro, 15:37 Как финансируются некоммерческие организации РБК и Фонд Потанина, 15:20 Как научиться программированию с нуля Экономика образования, 15:20  Сокращение населения России на фоне пандемии стало рекордным за 15 лет Экономика, 15:19 Суд признал законным арест Алексея Навального Политика, 15:18
Бизнес ,  
0 

Защита владельцев Merlion назвала желание мести причиной уголовного дела

Защита совладельцев Merlion утверждает, что Симоненко, экс-гендиректор компании в покушении на которого их обвиняют, незаконно требовал от них $4,5 млн. Сам бизнесмен говорил, что эту сумму ему не выплатили за продажу акций

Защита совладельцев ИТ-дистрибьютора Merlion, которых задержали по делу об организации покушения на бывшего гендиректора компании Вячеслава Симоненко, заявила, что причиной возбуждения уголовного дела стало желание Симоненко отомстить подзащитным. Об этом говорится в сообщении представителя группы адвокатов топ-менеджеров Merlion, поступившем в РБК.

Совладельцев Merlion — Алексея Абрамова, Олега Карчева, Владислава Мангутова — задержали в октябре 2020 года по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия) и пп. «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом и совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Максимальное наказание по первой статье — пять лет лишения свободы, по второй — 20 лет или пожизненное лишение свободы.

До этого задержали бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина по тому же делу.

СМИ узнали мотивы покушения на бывшего гендиректора ИT-компании Merlion
Общество
Вячеслав Симоненко

Их заподозрили в организации покушения на Симоненко, для чего, по версии следствия, было организовано нападение на его дом в Подмосковье. Бизнесмен при этом не пострадал.

Нападение на дом Симоненко произошло в сентябре 2015 года. «Коммерсантъ» писал, что явку с повинной по делу написал участник боевых действий в Донбассе, который рассказал, что в 2015-м году Левин обратился к нему и предложил вознаграждение за нападение на дом бизнесмена в Красногорском районе. Мужчина и его сообщник бросали в здание бутылки с зажигательной смесью. При этом он утверждал, что его сообщник намеренно целился в окна, создавая опасность для находившихся внутри людей. Симоненко рассказывал, что в день нападения он, его супруга и две дочери ночевали в недостроенном двухэтажном доме, а его брат, приехавший в гости, лег спать в старом доме. Он проснулся в три часа утра, чтобы пораньше уехать из Красногорска и застал момент, когда злоумышленники начали бросать бутылки в здание.

Дом не сгорел, никто не пострадал, Красногорская полиция вела расследование, но через какое-то время закрыла его, сообщала газета.

Читайте на РБК Pro
Три главных мифа об импорте в Россию «Жадные и ленивые зумеры»: почему компании недовольны работой молодежи Когда кончится работа в ИТ: прогноз о будущем программистов Почему стратегию владельца сети Zara будут копировать конкуренты

Как сообщили адвокаты, все четверо подзащитных полностью отрицают предъявленное им обвинение. Они также настаивают на том, что уголовное дело возбудили благодаря «клевете и заведомо ложным показаниям Вячеслава Симоненко из-за их отказа выполнить его незаконные требования о выплате ему денежной суммы в размере $4,5 млн».

«Вячеслав Симоненко совершает противоправные действия, направленные на оказание давления на наших подзащитных. Мы считаем, что его истинные намерения — это месть <...>», — говорится в заявлении адвокатов. 

РБК не удалось связаться с Вячеславом Симоненко и его представителями по делу.

Защита также отметила, что 6 февраля истекает срок содержания топ-менеджеров под стражей. «Считаем, что законных оснований для их дальнейшего содержания в СИЗО нет, и намерены отстаивать эту позицию в суде», — добавили адвокаты.

Владельцы компании Merlion задержаны по подозрению в организации убийства
Технологии и медиа
Олег Карчев

Как считает Симоненко, поводом для нападения на его дом стал конфликт с совладельцами Merlion из-за выплаты $4,5 млн. По его словам, он покинул пост гендиректора Merlion в 2013 году и возглавил новое подразделение компании — Merlion Project, которое позже переименовали в Tegrus.

Симоненко утверждает, что смог увеличить оборот компании на 60% и позже учредители Merlion попросили его покинуть компанию. Было решено, что Симоненко продаст свою долю в компании, однако то, как это было сделано, его не устроило. В итоге он заявил, что ему недоплатили $4,5 млн, а позже обвинили в хищениях.

Авторы
Анна Балашова, Мария Лисицына
уголовное дело покушение на убийство ИТ-компании
Материалы по теме
СМИ узнали мотивы покушения на бывшего гендиректора ИT-компании Merlion
Общество
Владельцы компании Merlion задержаны по подозрению в организации убийства
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter