Суд арестовал второго подозреваемого в нападении на силовиков в Приморье

Во Владивостоке суд арестовал второго подозреваемого в нападении на сотрудников полиции на несанкционированной акции 23 ноября. Об этом сообщает следственное управление СК России по Приморскому краю.

«По ходатайству следователя <...> суд избрал в отношении 39-летнего подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти <...> меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Местному изданию VL.ru адвокат Алексей Ананьев уточнил, что мера пресечения в виде ареста была избрана сроком на два месяца. Сторона защиты планирует обжаловать это решение.

Ранее сообщалось, что подозреваемый добровольно пришел к следователям, признавшись в преступлении. По данным следствия, мужчина во время протестов нанес несколько ударов сотрудникам полиции, после чего скрылся в толпе.