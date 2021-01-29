Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,19 (+1,15) Инвестиции, 28 янв, 13:32
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 92,13 (+0,91) Инвестиции, 28 янв, 13:32
Суд арестовал второго подозреваемого в нападении на силовиков в Приморье Политика, 04:07 СМИ узнали о намерении ЕС заблокировать экспорт вакцины в Британию Общество, 03:48 Захарова назвала Ланового образцом гражданского мужества Общество, 03:32 Как не выгорать на работе: 17 идей для отдыха РБК и HP, 03:29 Вирусологи оценили возможность новых всплесков COVID в России Общество, 03:00 Эффективность вакцины от COVID-19 компании Novavax составила свыше 89% Общество, 02:59 Трамп пообещал республиканцам вернуть большинство в палате представителей Политика, 02:58 В театре им. Вахтангова назвали Ланового олицетворением чести и мужества Общество, 02:30 Панорамный тур: чем привлечь зумеров и альфа в розничные магазины РБК и МегаФон, 02:28 Немецкие эксперты не рекомендовали вакцину от AstraZeneca лицам старше 65 Общество, 02:08 В полиции заявили о планах установить постоянный забор вокруг Капитолия Политика, 01:59 Гендиректор Национальной медиа группы покинет должность Технологии и медиа, 01:33 Как сделать содержание автопарка дешевле РБК и Gazpromneft, 01:26 Генсек ООН привился от коронавируса Общество, 01:11
Отравление Навального ,  
0 

Суд арестовал второго подозреваемого в нападении на силовиков в Приморье

Во Владивостоке суд арестовал второго подозреваемого в нападении на сотрудников полиции на несанкционированной акции 23 ноября. Об этом сообщает следственное управление СК России по Приморскому краю.

«По ходатайству следователя <...> суд избрал в отношении 39-летнего подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти <...> меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемый в нападении на силовика во Владивостоке пришел с повинной
Общество
Фото:teamnavalny_vl / VK

Местному изданию VL.ru адвокат Алексей Ананьев уточнил, что мера пресечения в виде ареста была избрана сроком на два месяца. Сторона защиты планирует обжаловать это решение.

Ранее сообщалось, что подозреваемый добровольно пришел к следователям, признавшись в преступлении. По данным следствия, мужчина во время протестов нанес несколько ударов сотрудникам полиции, после чего скрылся в толпе.

После несанкционированной акции протеста региональный СК возбудил два уголовных дела о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов, по нему уже был арестован 28-летний житель Владивостока, а также еще одно дело из-за перекрытия улиц.

Акции в поддержку Алексея Навального и столкновения с полицией. Главное
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Читайте на РБК Pro
«Жадные и ленивые зумеры»: почему компании недовольны работой молодежи Как кредиторы отбирают у детей предпринимателей наследство Когда кончится работа в ИТ: прогноз о будущем программистов Магия педалей: как подражание фитнес-студиям помогло Peloton

Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в ряде городов России. По данным «ОВД-Инфо», по стране были задержаны 4002 человека. Во Владивостоке среди задержанных числится 44 человека. В столице задержали 1533 человека. МВД не публиковало данные по задержаниям, сообщив, что в столице, по их данным, приняли участие 4 тыс. человек. Reuters масштаб акции в Москве оценивало в 40 тыс. человек.

Несколько уголовных дел после протестов также завели в Москве, в том числе по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 УК (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК (хулиганство). Дела о применении насилия к полицейским также возбуждены в Петербурге.

Владивосток Нападение на полицейского акции протеста
Материалы по теме
СК возбудил еще два уголовных дела после акции протеста в Москве
Общество
Полиция Москвы предостерегла от участия в новых акциях за Навального
Политика
Лукашенко назвал отличие белорусских протестов от акций в России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter