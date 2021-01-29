В театре им. Вахтангова назвали Ланового олицетворением чести и мужества

В театре им. Вахтангова выразили соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового, назвав его олицетворением чести, благородства, достоинства, красоты и мужества. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте театра.

В театре рассказали, что последние спектакли Лановой дал в декабре и планировал сыграть князя Болконского в «Войне и мире» у Римаса Туминаса к 100—летию театра.

«Он до последнего оставался в строю — еще в декабре зрительный зал, как всегда, стоя рукоплескал после спектаклей «Посвящение Еве» и «Последние луны», — говорится в сообщении.

О месте и времени прощания в театре пообещали сообщить позднее.