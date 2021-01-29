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В театре им. Вахтангова назвали Ланового олицетворением чести и мужества

В театре им. Вахтангова выразили соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового, назвав его олицетворением чести, благородства, достоинства, красоты и мужества. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте театра.

В театре рассказали, что последние спектакли Лановой дал в декабре и планировал сыграть князя Болконского в «Войне и мире» у Римаса Туминаса к 100—летию театра.

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«Он до последнего оставался в строю — еще в декабре зрительный зал, как всегда, стоя рукоплескал после спектаклей «Посвящение Еве» и «Последние луны», — говорится в сообщении.

О месте и времени прощания в театре пообещали сообщить позднее.

Умер Василий Лановой
Общество
Фото:Владимир Федоренко / РИА Новости

Василий Лановой умер 28 января в возрасте 87 лет. В начале января актер и его жена Ирина Купченко заразились COVID-19, после чего актера госпитализировали. Позднее знакомый артиста Евгений Герасимов сообщил РБК, что Лановой перенес клиническую смерть.

Лановой с 1957 года служил в Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова, где играл роли Фортинбраса («Гамлет»), Маяковского («Конармия»), Цезаря («Антоний и Клеопатра») и другие. Среди наиболее известных киноработ актера — роли Артура Грея в «Алых Парусах», Ивана Вараввы в «Офицерах» и Владислава Костенко в «Петровке,38».Также известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Анна и Командор», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и др.  В 1985 году Лановой получил звание народного артиста СССР.

Также актер известен своей общественной деятельностью. Он был председателем комиссии по культуре общественного совета при Минобороны и сопредседателем центрального штаба движения «Бессмертный полк России».

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