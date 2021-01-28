Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram в Москве и Петербурге

В работе мессенджера Telegram в Москве, Петербурге, Киеве и Минске произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector.

84% пользователей, сообщивших о сбое, испытывали трудности с подключением мессенджера к сети, 15% не могли отправить сообщения.

На момент поступления этой информации Telegram-канал РБК работал без сбоев.

Интернет-пользователи в России, Грузии, Молдавии, на Украине и на Кипре, а также в других странах 4 января пожаловались на проблемы с доступом к Telegram.



Резкий всплеск жалоб пришелся на 15:00 мск. Предыдущий раз о сбое в работе мессенджера сообщалось в середине декабря 2020 года. Доступ к мессенджеру восстановился быстро, о причинах сбоя команда Telegram не рассказывала.