Пользователи сообщили о сбое в Telegram

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Интернет-пользователи в России, Грузии, Молдавии, на Украине и на Кипре, а также в других странах пожаловались на проблемы с доступом к мессенджеру Telegram, следует из данных портала Downdetector.

Резкий всплеск жалоб пришелся на 15:00 мск. С недоступностью мессенджера столкнулся и корреспондент РБК, однако позднее приложение заработало.

РБК направил запрос в Telegram.

Последний раз о сбое в работе мессенджера сообщалось в середине декабря 2020 года. Доступ к мессенджеру восстановился быстро, о причинах сбоя команда Telegram не рассказывала.