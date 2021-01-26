Экс-посол США через суд потребовал удалить Telegram из Google Play

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 74,86 (+0,5) Инвестиции, 25 янв, 14:15
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 91,15 (+0,74) Инвестиции, 25 янв, 14:15
Когда кончится работа в ИТ: прогноз о будущем программистов Pro, 13:49 Загитова и Медведева выступят на командном турнире фигуристов в Москве Спорт, 13:44 Алису Фрейндлих перевели из отделения интенсивной терапии Общество, 13:36 Как снизить расходы на ремонт грузовой техники РБК и Gazpromneft, 13:33 «КиноСоюз» потребовал освободить Навального Общество, 13:33 У хоккеиста «Спартака» диагностировали черепно-мозговую травму Спорт, 13:28 Биткоин или Ethereum: какую криптовалюту покупать Крипто, 13:27 Макгрегор потребовал от UFC выставить пояс в реванше с Порье Спорт, 13:25 Песков сравнил часть протестующих с террористами Политика, 13:23 Богатейший человек Мексики заболел коронавирусом Общество, 13:15 Хинштейн отозвал запросы о наказании ударившего женщину силовика Политика, 13:11 В Москве по уголовному делу задержали двоих участников протестов Политика, 13:09 Эксперты оценили возможность вакцинировать до 70% россиян к середине года Общество, 13:08 В Ленинградской области годовалая девочка отравилась метадоном Общество, 13:05
Технологии и медиа ,  
0 

Экс-посол США через суд потребовал удалить Telegram из Google Play

Истцы обвинили руководство Google в отсутствии реакции на распространяющиеся через Telegram угрозы, а также экстремисткие высказывания и призывы, разжигающие ненависть
Alphabet GOOGL $1 888,61 +0,03% Купить
Apple AAPL $143,09 -0,33% Купить
Фото: Rafael Henrique / SOPA / ZUMA / ТАСС
Фото: Rafael Henrique / SOPA / ZUMA / ТАСС

Бывший посол США в Марокко (с 1994 по 1998 год) и экс-представитель Белого дома (с 1977 по 1978 года), а ныне руководитель некоммерческой организации Coalition for a Safer Web Марк Гинзберг и сама эта организация подали иск против компании Google. Истцы требуют исключения мессенджера Telegram из магазина приложений Google Play.

О том, что иск подан в понедельник, 25 января, в Окружной суд США по Северной Калифорнии, сообщают отслеживающие данные по судам порталы Law.com и Pacermonitor.com.

Bloomberg отмечает, что Гинзберг обвинил руководство Google в отсутствии реакции на то, что через Telegram распространяются угрозы, а также экстремистские высказывания и призывы, разжигающие ненависть на расовой и религиозной почве. Гинзберг утверждает, что на него самого дважды покушались из-за его приверженности иудаизму.

«Google не предпринял никаких действий против Telegram, сравнимых с действиями, которые он предпринял против Parler, чтобы заставить Telegram улучшить свою политику модерации контента», — цитирует Bloomberg текст иска.

Социальная сеть Parler была удалена из App Store и Google Play и сервиса Amazon после того, как 6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия. После инцидента социальная сеть отказалась удалять аккаунты сторонников Трампа. Parler обвинили в незаконных действиях, приводящих к насилию.

Google и Telegram не ответили на запросы Bloomberg.

Ранее те же истцы подали иск против компании Apple, требуя удалить мессенджер Telegram из магазина App Store.

Читайте на РБК Pro
Миллиардам людей придется учиться заново — Ян-Мартин Левендаль О чем не стоит договариваться с сотрудником ни при каких обстоятельствах Мир без cookie: как подготовиться к новой рекламной реальности Как доказать налоговой реальность сделки
Автор
Евгений Калюков
Google Telegram
Материалы по теме
Дуров заявил о блокировке в Telegram сотен призывов к насилию в США
Технологии и медиа
Сын Трампа объяснил переход в Telegram тиранией соцсетей
Общество
СМИ узнали об иске НКО к Apple с просьбой удалить Telegram из App Store
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter