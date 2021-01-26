Экс-посол США через суд потребовал удалить Telegram из Google Play

Истцы обвинили руководство Google в отсутствии реакции на распространяющиеся через Telegram угрозы, а также экстремисткие высказывания и призывы, разжигающие ненависть

Фото: Rafael Henrique / SOPA / ZUMA / ТАСС

Бывший посол США в Марокко (с 1994 по 1998 год) и экс-представитель Белого дома (с 1977 по 1978 года), а ныне руководитель некоммерческой организации Coalition for a Safer Web Марк Гинзберг и сама эта организация подали иск против компании Google. Истцы требуют исключения мессенджера Telegram из магазина приложений Google Play.

О том, что иск подан в понедельник, 25 января, в Окружной суд США по Северной Калифорнии, сообщают отслеживающие данные по судам порталы Law.com и Pacermonitor.com.

Bloomberg отмечает, что Гинзберг обвинил руководство Google в отсутствии реакции на то, что через Telegram распространяются угрозы, а также экстремистские высказывания и призывы, разжигающие ненависть на расовой и религиозной почве. Гинзберг утверждает, что на него самого дважды покушались из-за его приверженности иудаизму.

«Google не предпринял никаких действий против Telegram, сравнимых с действиями, которые он предпринял против Parler, чтобы заставить Telegram улучшить свою политику модерации контента», — цитирует Bloomberg текст иска.

Социальная сеть Parler была удалена из App Store и Google Play и сервиса Amazon после того, как 6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия. После инцидента социальная сеть отказалась удалять аккаунты сторонников Трампа. Parler обвинили в незаконных действиях, приводящих к насилию.