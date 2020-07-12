На Урале умер первым нашедший палатку группы Дятлова турист

В Екатеринбурге на 85-м году умер турист Михаил Шаравин, который вместе с Борисом Слобцовым первым обнаружил палатку пропавшей группы Дятлова. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на фонд памяти группы Дятлова.

Простились с Шаравиным 8 июля, уточнил руководитель фонда Юрий Кунцевич. Церемония состоялась в траурном зале ГКБ № 23. Из-за коронавируса количество присутствующих было ограничено. Где был похоронен Шаравин, его родственники пока не сообщили фонду.

Михаил Шаравин принимал участие в поисках группы Дятлова с 26 февраля по 4 марта 1959 года. Он вместе с Слоцовым первым нашел палатку туристов, погибших на склоне горы Холатчахль. Также при участии Шаравина были обнаружены первые пять тел погибших лыжников.

Шаравин считал, что группа Дятлова погибла в результате испытания военного оружия.