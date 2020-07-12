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На Урале умер первым нашедший палатку группы Дятлова турист

В Екатеринбурге на 85-м году умер турист Михаил Шаравин, который вместе с Борисом Слобцовым первым обнаружил палатку пропавшей группы Дятлова. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на фонд памяти группы Дятлова.

Простились с Шаравиным 8 июля, уточнил руководитель фонда Юрий Кунцевич. Церемония состоялась в траурном зале ГКБ № 23. Из-за коронавируса количество присутствующих было ограничено. Где был похоронен Шаравин, его родственники пока не сообщили фонду.

Михаил Шаравин принимал участие в поисках группы Дятлова с 26 февраля по 4 марта 1959 года. Он вместе с Слоцовым первым нашел палатку туристов, погибших на склоне горы Холатчахль. Также при участии Шаравина были обнаружены первые пять тел погибших лыжников.

Шаравин считал, что группа Дятлова погибла в результате испытания военного оружия.

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Фото: Донат Сорокин / ТАСС

11 июля заместитель начальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков сообщил, что причиной гибели группы лыжников под руководством Игоря Дятлова в 1959 году стала лавина. Из-за схода лавины туристы покинули палатку, однако потом не смогли вернуться из-за низкой видимости и замерзли. Вопрос о причинах гибели группы Дятлова окончательно закрыт, сказал он. Генпрокуратура начала разбирательство по факту гибели туристов в феврале 2019 года.

Девять лыжников из турклуба Уральского политехнического института под руководством Дятлова погибли в феврале 1959 года на Северном Урале. В память о погибших расположенный неподалеку перевал стал называться «перевалом Дятлова».
 

Теги: перевал Дятлова, турист
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