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В «Пятерочке» открылся первый «Макдоналдс»

McDonald's MCD $205,92 -0,43% Купить
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Х5 Retail Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель») открыла первый ресторан быстрого питания «Макдоналдс» в магазине «Пятерочка». Торговая точка нового формата заработала в Москве по адресу: Волоцкой переулок, дом 9, и предоставила клиентам несколько вариантов посещения — гости смогут зайти в него с улицы, непосредственно из торгового зала «Пятерочки», а также сделать заказ в «МакАвто», не выходя из машины.

Площадь ресторана — более 220 кв. м.

Фото:пресс-служба McDonald's Corporation Фото:пресс-служба McDonald's Corporation Фото:пресс-служба McDonald's Corporation Фото:пресс-служба McDonald's Corporation Фото:пресс-служба McDonald's Corporation Фото:пресс-служба McDonald's Corporation Фото:пресс-служба McDonald's Corporation
Фото: пресс-служба McDonald's Corporation

«Обе компании соблюдают высочайшие стандарты качества и безопасности: все сотрудники работают в масках и перчатках, все поверхности регулярно дезинфицируются, сотрудники измеряют температуру каждые четыре часа, на кухне круглосуточно работают бактерицидные лампы», — говорится в сообщении Х5 Retail Group.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

«Мы намерены первыми на рынке предоставлять клиентам новый опыт и оптимальные сервисы совместно с партнерами и продолжать активное расширение сети в России, используя различные инновационные форматы», — пояснила старший вице-президент по развитию, ИT и франчайзингу «Макдоналдса» в России Карина Погосова.

Открытие первого совместного проекта Х5 Retail Group и «Макдоналдса» произошло в июле 2020 года. Тогда ресторан быстрого питания был открыт в магазине «Перекресток» в ТЦ «Лига Химки». Еще один ресторан в «Перекрестке» открыли через неделю в зале супермаркета в городе Домодедово.

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В декабре 2020 года «Макдоналдс» открыл первые рестораны на российском Дальнем Востоке. До наступления нового года в Хабаровске и Владивостоке заработали пять ресторанов сети. «В этом месяце мы окрыли пять предприятий сети: два в Хабаровске и три во Владивостоке», — сказал на церемонии открытия в Хабаровске генеральный директор «Макдоналдса» в России Марк Карена. Он уточнил, что в перспективе в Хабаровске создадут до 500 рабочих мест.

«Макдоналдс» откроет первые рестораны на Дальнем Востоке
Общество
Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

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