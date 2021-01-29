В «Пятерочке» открылся первый «Макдоналдс»

«Мы намерены первыми на рынке предоставлять клиентам новый опыт и оптимальные сервисы совместно с партнерами и продолжать активное расширение сети в России, используя различные инновационные форматы», — пояснила старший вице-президент по развитию, ИT и франчайзингу «Макдоналдса» в России Карина Погосова.

Открытие первого совместного проекта Х5 Retail Group и «Макдоналдса» произошло в июле 2020 года. Тогда ресторан быстрого питания был открыт в магазине «Перекресток» в ТЦ «Лига Химки». Еще один ресторан в «Перекрестке» открыли через неделю в зале супермаркета в городе Домодедово.

В декабре 2020 года «Макдоналдс» открыл первые рестораны на российском Дальнем Востоке. До наступления нового года в Хабаровске и Владивостоке заработали пять ресторанов сети. «В этом месяце мы окрыли пять предприятий сети: два в Хабаровске и три во Владивостоке», — сказал на церемонии открытия в Хабаровске генеральный директор «Макдоналдса» в России Марк Карена. Он уточнил, что в перспективе в Хабаровске создадут до 500 рабочих мест.