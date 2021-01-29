В «Пятерочке» открылся первый «Макдоналдс»
Х5 Retail Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель») открыла первый ресторан быстрого питания «Макдоналдс» в магазине «Пятерочка». Торговая точка нового формата заработала в Москве по адресу: Волоцкой переулок, дом 9, и предоставила клиентам несколько вариантов посещения — гости смогут зайти в него с улицы, непосредственно из торгового зала «Пятерочки», а также сделать заказ в «МакАвто», не выходя из машины.
Площадь ресторана — более 220 кв. м.
«Обе компании соблюдают высочайшие стандарты качества и безопасности: все сотрудники работают в масках и перчатках, все поверхности регулярно дезинфицируются, сотрудники измеряют температуру каждые четыре часа, на кухне круглосуточно работают бактерицидные лампы», — говорится в сообщении Х5 Retail Group.