Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 74,89 (-0,64) Инвестиции, 11 сен, 12:54
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 88,68 (-0,63) Инвестиции, 11 сен, 12:54
СМИ узнали о предложении МВД ввести «авансовый» налог для мигрантов Общество, 09:04 Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира РБК Стиль и glo, 09:03 «Макдоналдс» откроет первые рестораны на Дальнем Востоке Общество, 09:00 Первые выборы в России во время пандемии. Главное Политика, 08:47 В Кузбассе обрушилась шахта Общество, 08:41 По России на автомобиле: как все предусмотреть РБК и Jeep, 08:35 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 сентября Общество, 08:34 Серийные покупатели: зачем делать слияния и поглощения частью стратегии Pro, 08:06 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:04 Проблемы поколения Z: советы психологов Совместный проект, 08:03 В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет Общество, 08:02 Оборонный Промсвязьбанк оказался среди лидеров по убыткам из-за пандемии Финансы, 08:00 Как продуктивно провести время за рулем РБК и Mercedes-Benz, 07:25 Махонин победил на выборах главы Пермского края Политика, 07:11
Общество ,  
0 

«Макдоналдс» откроет первые рестораны на Дальнем Востоке

Рестораны быстрого питания откроются в декабре во Владивостоке и Хабаровске. В компании заявляют, что там будет создано более 300 новых рабочих мест
McDonald's MCD $218,79 +0,71% Купить
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» откроет первые предприятия на Дальнем Востоке в декабре 2020 года, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Макдоналдс расширяет географическое присутствие и планирует открыть первые предприятия в Дальневосточном федеральном округе в декабре 2020 года. Дальний Восток станет новым регионом на карте присутствия сети», — сообщили в компании.

Рестораны быстрого питания откроются во Владивостоке и Хабаровске. В компании заявляют, что таким образом «Макдоналдс» создаст в регионе более 300 новых рабочих мест.

«В прошлом году мы объявили о планах открытия предприятий в Дальневосточном регионе в 2020 году, и я очень горжусь тем, что мы выполняем это обещание, несмотря на все вызовы этого года», — сказал генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена.

«Макдоналдс» начал тестировать измерение температуры посетителей в Москве
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Поддержку компании в реализации проектов окажет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

По словам заместителя генерального директора АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Ивана Новикова, появление этой сети быстрого питания на Дальнем Востоке даст импульс для повышения качества продукции местных производителей и развития предприятий в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности. В свою очередь это должно создать дополнительные рабочие места и повысить инвестиционную привлекательность региона.

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция

Ранее «Макдоналдс» объявил о повышении окладов и почасовых ставок сотрудников сети в России: работников, инструкторов по обучению, техников, специалистов отделов кадров и менеджеров. Таким образом, годовой фонд оплаты труда компании планируется увеличить на 600 млн руб.

Автор: Анастасия Курносова
Теги: Макдоналдс, ресторан, Дальний Восток
Материалы по теме
«Макдоналдс» начал тестировать измерение температуры посетителей в Москве
Общество
«Макдоналдс» и KFC пригрозили штрафом из-за нарушений режима самоизоляции
Общество
KFC отказалась от слогана «Пальчики оближешь» из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter