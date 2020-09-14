«Макдоналдс» откроет первые рестораны на Дальнем Востоке

Рестораны быстрого питания откроются в декабре во Владивостоке и Хабаровске. В компании заявляют, что там будет создано более 300 новых рабочих мест

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» откроет первые предприятия на Дальнем Востоке в декабре 2020 года, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Макдоналдс расширяет географическое присутствие и планирует открыть первые предприятия в Дальневосточном федеральном округе в декабре 2020 года. Дальний Восток станет новым регионом на карте присутствия сети», — сообщили в компании.

Рестораны быстрого питания откроются во Владивостоке и Хабаровске. В компании заявляют, что таким образом «Макдоналдс» создаст в регионе более 300 новых рабочих мест.

«В прошлом году мы объявили о планах открытия предприятий в Дальневосточном регионе в 2020 году, и я очень горжусь тем, что мы выполняем это обещание, несмотря на все вызовы этого года», — сказал генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена.