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Сбербанк представил проект доставки еды из «Макдоналдса» в свои отделения
В Сбербанке отмечают снижение клиентопотока в отделениях и считаю нужным привлекать людей чем-то помимо банковских сервисов
Посетитель совместного отделения Сбербанка и McDonalds в Москве. (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Сбербанк, «Макдоналдс Россия» и Delivery Club представили совместный проект по доставке продукции «Макдоналдс» в отделения банка, передает корреспондент РБК.

В отделениях будут установлены тачпады для заказа блюд, кофе-корнеры McCafe Express, а также барные зоны, где можно поесть. Первая совместная точка Сбербанка и «Макдоналдса» откроется в первой половине 2020 года у метро «Новослободская» в Москве.

«Проект обсуждался еще полгода назад. Сеть отделений — наше конкурентное преимущество, но клиентопоток снижается — все банковские операции можно делать онлайн», — заявил зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Поток клиентов в сеть отделений Сбербанка падает, говорил ранее Ведяхин. По его прогнозам, в течение трех-пяти лет он может упасть на 30%, это общая тенденция для всех банков в мире. «Банкам нужно чем-то привлекать клиентов, кроме банковских сервисов», — объяснял зампред.

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Среднее время обслуживания в отделениях Ведяхин не назвал, объяснив тем, что время операций по оформлению ипотеки и коммунального платежа разное: «В Сбербанке практически нет очередей, этот проект создан для удобства клиентов, для тех, кто идет с работы, например, не все любят доставку домой».

Если в третьем квартале прошлого года отделения Сбербанка посетили 58 млн человек, то за аналогичный период в 2019-м уже 49 млн, говорила в начале декабря старший вице-президент кредитной организации Юлия Чупина. Она отметила, что есть клиенты, которые хотят ходить в отделения, несмотря на развитие диджитал-направления, и в следующем году у банка появится новая концепция развития сети.

Автор: Анна Левинская
Теги: Сбербанк, McDonald's
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