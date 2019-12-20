Сбербанк представил проект доставки еды из «Макдоналдса» в свои отделения

Сбербанк представил проект доставки еды из «Макдоналдса» в свои отделения

В Сбербанке отмечают снижение клиентопотока в отделениях и считаю нужным привлекать людей чем-то помимо банковских сервисов

Посетитель совместного отделения Сбербанка и McDonalds в Москве. (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Сбербанк, «Макдоналдс Россия» и Delivery Club представили совместный проект по доставке продукции «Макдоналдс» в отделения банка, передает корреспондент РБК.

В отделениях будут установлены тачпады для заказа блюд, кофе-корнеры McCafe Express, а также барные зоны, где можно поесть. Первая совместная точка Сбербанка и «Макдоналдса» откроется в первой половине 2020 года у метро «Новослободская» в Москве.

«Проект обсуждался еще полгода назад. Сеть отделений — наше конкурентное преимущество, но клиентопоток снижается — все банковские операции можно делать онлайн», — заявил зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Поток клиентов в сеть отделений Сбербанка падает, говорил ранее Ведяхин. По его прогнозам, в течение трех-пяти лет он может упасть на 30%, это общая тенденция для всех банков в мире. «Банкам нужно чем-то привлекать клиентов, кроме банковских сервисов», — объяснял зампред.