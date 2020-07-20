Российские военные начали отслеживать вошедший в Черное море эсминец США

Силы Черноморского флота приступили к слежению за эсминцем ВМС США USS Porter, который 19 июля зашел акваторию Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Национального центра управления обороной.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа «Орли Берк») ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.

19 июля Шестой флот ВМС США анонсировал заход эсминца в Черное море. В заявлении отмечается, что эсминец вошел для «укрепления региональной морской стабильности и участия в 20-х совместных американо-украинских учениях Sea Breeze 2020». В текущем году они пройдут в период с 20 по 26 июля. В них примут участие 2 тыс. военнослужащих, 27 кораблей и 19 самолетов из девяти стран: Болгарии, Грузии, Испании, Норвегии, Румынии, США, Турции, Франции и Украины.

17 июня Минобороны России сообщило о заходе в акваторию Черного моря эсминца ВМС США USS Porter с управляемым ракетным оружием. Действия корабля контролировали силы Южного военного округа (ЮВО).