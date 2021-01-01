Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек, 15:15
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек, 15:15
Гонщик Титов пропустит ралли «Дакар» из-за коронавируса Спорт, 19:52 Женщина впервые в истории выступила в роли главного тренера клуба НБА Спорт, 19:35 Сколько можно накопить за 10 лет. Калькулятор РБК и Сбер, 19:31 Испания и Британия достигли соглашения по Гибралтару Общество, 19:20 Генсек НАТО не увидел в России непосредственной угрозы альянсу Политика, 18:44 Власти раскрыли детали договоренностей по предоставлению кредита Минску Экономика, 18:28 Словацкую теннисистку дисквалифицировали на 12 лет за договорные матчи Спорт, 18:20 Подарок на века: как выбрать по знаку зодиака РБК «Стиль» и Алроса, 18:17 Минтруд оценил размер прожиточного минимума в 2020 году Общество, 18:02 СМИ сообщили о переговорах «Сочи» со «Спартаком» по трансферу Кокорина Спорт, 17:59 РФПИ назвал фейком данные об отказе Венгрии от российской вакцины Общество, 17:52 Шесть бытовых удобств, изменивших жизнь человека XXI века РБК Стиль и LG ThinQ, 17:16 В Москве мужчине пригрозили штрафом ₽1 млн за спуск на пути в метро Общество, 17:13 Российский прыгун на лыжах с трамплина заболел COVID-19 Спорт, 17:04
Политика ,  
0 

Генсек НАТО не увидел в России непосредственной угрозы альянсу

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Olivier Matthys / AP)

НАТО не видит в лице России непосредственной военной опасности, которая может угрожать деятельности альянса. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью французскому журналу Le Point.

«Я не вижу непосредственной угрозы, исходящей от России в форме военного нападения. Но я вижу Россию, которая утверждается. Она [Россия] использует свою военную мощь против соседей — Грузии и Украины», — сказал Столтенберг (цитата по ТАСС).

Генсек НАТО выразил уверенность, что Москва «стояла за кибератаками, направленными против парламентов в Германии и Норвегии». Помимо прочего Столтенберг заявил, что Россия причастна к использованию химических веществ для убийств людей в Великобритании.

Москва отрицает причастность к кибератакам и отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Даже если она не столь же могущественна, как был Советский Союз, Россия обладает ядерным оружием и ракетами, которые могут достигнуть всей территории Европы», — отметил глава альянса.

Кроме того, Столтенберг раскритиковал Турцию за приобретение российских зенитных ракетных систем С-400. «Но я знаю, что Турция — важный союзник НАТО. У нее стратегическое географическое положение», — добавил Столтенберг. Он указал на важность сохранения Турции в составе НАТО.

Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией
Политика
<p>Йенс Столтенберг<br /> &nbsp;</p>

1 декабря Североатлантический альянс представил стратегический отчет, в котором утверждалось, что Россия регулярно проводит «устрашающие военные операции в непосредственной близости от стран — участниц НАТО» и угрожает их безопасности.

В отчете говорилось, что «российское правительство стремится к гегемонии над бывшими советскими республиками и подрывает их суверенитет и территориальную целостность, стремясь преградить путь странам», которые хотят присоединиться к НАТО.

В частности, в отчете альянса сообщалось, что Россия продолжает свою «агрессию» на Украине и в Грузии. В связи с этим Североатлантический альянс указывал на необходимость укрепления партнерства с этими «уязвимыми демократиями», которые хотят присоединиться к НАТО и «находятся под постоянным внешним и внутренним давлением» со стороны Москвы.

При этом альянс должен сохранять двусторонний подход к России, который заключается и в сдерживании, и в диалоге, добавлялось в отчете НАТО.

НАТО Йенс Столтенберг
Материалы по теме
Захарова ответила на заявление Столтенберга словами «мозг НАТО мертв»
Политика
Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море
Общество
Генсек НАТО предложил не бояться вести диалог с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter