Толстой допустил уход России из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Россия покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), если полномочия российских делегатов ограничат. Об этом заявил глава делегации России Петр Толстой. Трансляция велась в YouTube-канале ПАСЕ.
«Конечно, ни на какие ультиматумы, санкции, ни на какие ограничения полномочий наша делегация никогда не согласится. И, если будет принято решение об ограничении полномочий любого из членов нашей делегации, мы будем вынуждены покинуть эту площадку для диалога, как это было в 2014 году», — сказал Толстой.
28 января Парламентская ассамблея Совета Европы 107 голосами приняла решение подтвердить полномочия российской делегации. Против проголосовали 36 депутатов, 24 — воздержались.
Зимняя сессия ПАСЕ началась в Страсбурге 25 января. В этот раз она проходит в «гибридном» формате — частично очно, частично онлайн.