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Толстой допустил уход России из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Фото: Patrick Seeger / EPA / ТАСС
Фото: Patrick Seeger / EPA / ТАСС

Россия покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), если полномочия российских делегатов ограничат. Об этом заявил глава делегации России Петр Толстой. Трансляция велась в YouTube-канале ПАСЕ.

«Конечно, ни на какие ультиматумы, санкции, ни на какие ограничения полномочий наша делегация никогда не согласится. И, если будет принято решение об ограничении полномочий любого из членов нашей делегации, мы будем вынуждены покинуть эту площадку для диалога, как это было в 2014 году», — сказал Толстой.

28 января Парламентская ассамблея Совета Европы 107 голосами приняла решение подтвердить полномочия российской делегации. Против проголосовали 36 депутатов, 24 — воздержались.

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Фото:council.gov.ru

Зимняя сессия ПАСЕ началась в Страсбурге 25 января. В этот раз она проходит в «гибридном» формате — частично очно, частично онлайн.

В первый же день работы ассамблеи украинская делегация решила опротестовать полномочия российских парламентариев. Глава украинского представительства Мария Мезенцева в качестве причины оспаривания назвала «продолжающиеся нарушения прав человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ». Оккупированной территорией в Киеве считают Крым. Москва неоднократно заявляла, что полуостров вошел в состав России законно по итогам референдума.

В январе 2020 года оспорить полномочия России в Парламентской ассамблее пытался представитель Литвы Эмануэлис Зингерис. Тогда он заявил, что Россия нарушает свои обязательства, приведя в пример ситуации на Украине и в Грузии.

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