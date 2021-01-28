Толстой допустил уход России из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

В первый же день работы ассамблеи украинская делегация решила опротестовать полномочия российских парламентариев. Глава украинского представительства Мария Мезенцева в качестве причины оспаривания назвала «продолжающиеся нарушения прав человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ». Оккупированной территорией в Киеве считают Крым. Москва неоднократно заявляла, что полуостров вошел в состав России законно по итогам референдума.

В январе 2020 года оспорить полномочия России в Парламентской ассамблее пытался представитель Литвы Эмануэлис Зингерис. Тогда он заявил, что Россия нарушает свои обязательства, приведя в пример ситуации на Украине и в Грузии.