Совфед предложил обсудить в ПАСЕ права русскоязычных украинцев

Фото: council.gov.ru

Сенатор от Республики Марий Эл и председатель комитета по международным делам Константин Косачев выступил в Совете Федерации с призывом к международному сообществу обратить внимание на нарушение прав русскоязычных граждан Украины. Трансляция велась на официальном канале верхней палаты парламента на YouTube.

Поводом для рассмотрения этого вопроса Косачев назвал вступление на Украине в силу новых норм об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Сенатор внес на рассмотрение Совфеда постановление, которое верхняя палата приняла 153 голосами «за».

Обратить внимание на ситуацию с русским языком на Украине в своем выступлении Косачев призвал Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), верховного комиссара ООН по правам человека, верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств, комиссара Совета Европы по правам человека и европейские национальные парламенты.

По словам сенатора, в постановлении он призвал поставить эту проблему «на соответствующих парламентских площадках».

Текст документа цитируют «РИА Новости» и ТАСС. Согласно сообщениям агентств, Совет Федерации в нем выражает «серьезную обеспокоенность в связи с тем, что на Украине продолжаются ущемления прав русских и русскоязычных граждан Украины».