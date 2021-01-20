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Политика ,  
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Совфед предложил обсудить в ПАСЕ права русскоязычных украинцев

Фото: council.gov.ru
Фото: council.gov.ru

Сенатор от Республики Марий Эл и председатель комитета по международным делам Константин Косачев выступил в Совете Федерации с призывом к международному сообществу обратить внимание на нарушение прав русскоязычных граждан Украины. Трансляция велась на официальном канале верхней палаты парламента на YouTube.

Поводом для рассмотрения этого вопроса Косачев назвал вступление на Украине в силу новых норм об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Сенатор внес на рассмотрение Совфеда постановление, которое верхняя палата приняла 153 голосами «за».

Обратить внимание на ситуацию с русским языком на Украине в своем выступлении Косачев призвал Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), верховного комиссара ООН по правам человека, верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств, комиссара Совета Европы по правам человека и европейские национальные парламенты.

По словам сенатора, в постановлении он призвал поставить эту проблему «на соответствующих парламентских площадках».

Текст документа цитируют «РИА Новости» и ТАСС. Согласно сообщениям агентств, Совет Федерации в нем выражает «серьезную обеспокоенность в связи с тем, что на Украине продолжаются ущемления прав русских и русскоязычных граждан Украины».

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16 января на Украине вступили в силу новые нормы закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Новые положения обязывают предприятия сферы услуг обслуживать клиентов и размещать информацию об услугах на украинском языке. Речь идет о кафе, ресторанах, гостиницах, магазинах и интернет-магазинах и т.д.

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Исключение из этих требований допускаются лишь тогда, когда клиент сам просит использовать другой язык, а сотрудник заведения на это согласится. При этом информацию, которую вывешивают на украинском, можно дублировать на любом другом языке.

Нарушение новых норм предусматривает штрафы для владельцев заведений. Штрафы введут с 16 июля 2022 года. Сумма штрафа составит примерно 6,8 тыс. гривен — примерно 17,7 тыс. руб. по текущему курсу Центробанка. Выписывать штраф будет уполномоченный по защите государственного языка.

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