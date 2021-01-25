В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России

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Ряд делегаций, участвующих в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), оспорил полномочия российской делегации на зимней сессии, передает ТАСС. В числе опротестовавших полномочия российских парламентариев были представители Украины. Как передает «РИА Новости», в российской делегации заявили, что если полномочия российских представителей не будут подтверждены в полном объеме, то делегация покинет Страсбург.

Главой российской делегации в ПАСЕ является вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В разговоре с РБК он сообщил, что пока делегация продолжает работу.

«Вопрос наших полномочий будет рассмотрен в четверг. И после обсуждения и вынесенного или не вынесенного решения ПАСЕ делегация будем принимать решение», — сообщила РБК член делегации Светлана Журова.

С инициативой отстранить Россию от работы зимней сессии ПАСЕ выступила глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат пропрезидентской партии «Слуга народа» Мария Мезенцева. «Я оспариваю полномочия Российской делегации по субстантивным мотивам в соответствии со статьей 8», — цитирует ее заявление ТАСС. Причиной она назвала «продолжающиеся нарушения прав человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ». Оккупированными территориями на Украине считают, в частности, Крым, Россия настаивает, что полуостров вошел в ее состав законно по итогам референдума жителей в 2014 году.

За оспаривание полномочий делегации России проголосовали 38 участников заседания, против выступил 61 делегат, 51 парламентарий воздержался от голосования. Вопрос о полномочиях делегации России передали в мониторинговый комитет, который должен принять решение четверг, 28 января.