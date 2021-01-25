Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 74,86 (+0,5) Инвестиции, 14:15
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 91,15 (+0,74) Инвестиции, 14:15
В Подмосковье открыли 37 пунктов вакцинации от COVID-19 Общество, 16:07 Как создать идеальную продуктовую команду: чек-лист Pro, 16:06 В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России Политика, 16:04 Минобрнауки допустило возврат вузов с удаленки «в ближайшее время» Общество, 15:58 В Чечне сообщили о планах уничтоженной банды напасть на ФСБ в Грозном Общество, 15:53 «Фиорентина» опубликовала фото Кокорина из летящего в Италию самолета Спорт, 15:52 Счетная палата увидела риск дефицита продуктов из-за регулирования цен Экономика, 15:46 АТОР заявила о возможном росте стоимости отдыха на юге России на 30% Общество, 15:43 Путин заявил о попытках «вставить палки в колеса» авиастроению в России Политика, 15:38 Накопитель или транжира: какой ваш финансовый психотип. Тест РБК и Сбер, 15:37 Ретейл восстанавливается после COVID: три акции, готовые к взлету Pro, 15:36 Абрамович назвал расставание с Лэмпардом трудным решением для «Челси» Спорт, 15:28 Путин рассказал о том, чем может заняться после ухода с поста Политика, 15:26 Нурмагомедов сыграл в футбол с игроками «Спартака» Спорт, 15:12
Политика ,  
0 

В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России

Фото: Vincent Kessler / Reuters
Фото: Vincent Kessler / Reuters

Ряд делегаций, участвующих в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), оспорил полномочия российской делегации на зимней сессии, передает ТАСС. В числе опротестовавших полномочия российских парламентариев были представители Украины. Как передает «РИА Новости», в российской делегации заявили, что если полномочия российских представителей не будут подтверждены в полном объеме, то делегация покинет Страсбург.

Главой российской делегации в ПАСЕ является вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В разговоре с РБК он сообщил, что пока делегация продолжает работу.

«Вопрос наших полномочий будет рассмотрен в четверг. И после обсуждения и вынесенного или не вынесенного решения ПАСЕ делегация будем принимать решение», — сообщила РБК член делегации Светлана Журова.

С инициативой отстранить Россию от работы зимней сессии ПАСЕ выступила глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат пропрезидентской партии «Слуга народа» Мария Мезенцева. «Я оспариваю полномочия Российской делегации по субстантивным мотивам в соответствии со статьей 8», — цитирует ее заявление ТАСС. Причиной она назвала «продолжающиеся нарушения прав человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ». Оккупированными территориями на Украине считают, в частности, Крым, Россия настаивает, что полуостров вошел в ее состав законно по итогам референдума жителей в 2014 году.

За оспаривание полномочий делегации России проголосовали 38 участников заседания, против выступил 61 делегат, 51 парламентарий воздержался от голосования. Вопрос о полномочиях делегации России передали в мониторинговый комитет, который должен принять решение четверг, 28 января.

В соответствии с регламентом ПАСЕ, в начале первой сессии года все делегации должны направить заявки на работу. Их полномочия подтверждаются автоматически, но только если против этого никто не выставил возражений. В обычные полномочия делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы входит право участвовать в заседаниях, голосовать и выступать. По правилам процедуры, делегация, чьи полномочия опротестовывают, не может принимать участие в голосовании, но может присутствовать в зале.

Несмотря на оспаривание полномочий российской делегации, делегаты ПАСЕ все же утвердили Петра Толстого в качестве вице-спикера ассамблеи. 

Читайте на РБК Pro
Почему джин и текила стали королями рынка импортного алкоголя Потрошитель брендов: как бухгалтер сделал 74 работника миллионерами Самый каверзный вопрос на собеседовании: шесть вариантов ответа Не только чистая энергетика: 3 акции-бенефициара президентства Байдена

Совфед предложил обсудить в ПАСЕ права русскоязычных украинцев
Политика
Фото:council.gov.ru

В конце января 2020 года группа депутатов ПАСЕ уже оспаривала полномочия делегации из России. Они заявляли, что Москва не выполняет свои обязательства, в частности, не соблюдает решения Европейского суда по правам человека. Однако мониторинговый комитет ассамблеи отметил, что после возвращения в состав ПАСЕ Россия выполнила отдельные рекомендации. Например, передала Украине задержанных в ноябре 2018 года моряков. В итоге ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации. 

Авторы
Любовь Порываева, Георгий Тадтаев
ПАСЕ Леонид Слуцкий
Материалы по теме
Совфед предложил обсудить в ПАСЕ права русскоязычных украинцев
Политика
Климкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за российской делегации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter