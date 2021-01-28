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Власти Москвы сообщили о покупке анализаторов крови для реанимобилей

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Реанимационные бригады московской скорой помощи оснастили портативными лабораторными экспресс-анализаторами, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

«Правительство Москвы закупило 70 портативных лабораторных экспресс-анализаторов для московской скорой помощи», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Теперь, по ее словам, полный экстренную диагностику можно будет совершить в более короткий срок, что поможет спасти жизни в особо тяжелых случаях и в условиях, «когда счет идет на минуты», добавила Ракова. По ее словам, все закупленные приборы позднее объединят в единую информационную систему, что в случае нестандартной ситуации поможет получить медикам скорой мнение другого эксперта.

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Фото:Антон Белицкий / Global Look Press

Портативный лабораторный экспресс-анализатор для проведения биохимического анализа крови — прибор небольшого размера, куда вставляется картридж с образцом крови пациента. Основные показатели анализа крови появляются на дисплее через несколько минут, данные также можно распечатать. Прибор поможет при диагностике сепсисе, тяжелой почечной и острой дыхательной недостаточности, нарушениях кислотно-щелочного состояния крови и для выявления причин остановки кровообращения, говорится в сообщении мэрии.  

В московской скорой помощи сейчас работают более 10 тыс.сотрудников — 2,5 тыс. врачей и 8,4 тыс. специалистов.

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