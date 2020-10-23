Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 76,47 (-0,61) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 90,41 (-0,94) Инвестиции, 23 окт, 13:44
США объявили награду до $10 млн за информацию о финансировании «Хезболлы» Общество, 00:23 Что делать, когда не знаешь, чего хочется. Тест 00:21 «Спартак» против «Краснодара» и приезд тренера «Динамо». Анонс тура РПЛ Спорт, 00:00 Свободный несвободный рынок: как Америка оказалась во власти монополий Pro, 00:00 В «Руспродсоюзе» предупредили о подорожании макарон Общество, 23 окт, 23:57 В Екатеринбурге проверят работу скорой после слов о «небольшой истерии» Общество, 23 окт, 23:47 На что Валерий Меладзе тратит больше всего денег РБК и ВТБ Привилегия, 23 окт, 23:39 Власти Петербурга заявили о колоссальном дефиците рабочей силы Общество, 23 окт, 23:13 В Москве за сутки умерли 63 человека с COVID-19 Общество, 23 окт, 23:05 Насколько вы готовы к неожиданностям в пути. Тест Совместный проект, 23 окт, 23:01 В Кремле отреагировали на слова Трампа о хорошем прогрессе по Карабаху Политика, 23 окт, 22:49 Путин назначил нового посла в Словакии Политика, 23 окт, 22:44 7 фактов о продвинутых зимних шинах, которых вы не знали РБК и Pirelli, 23 окт, 22:32 Адвокат заявил о запрете следствия на разговор Сафронова с матерью Общество, 23 окт, 22:19
Общество ,  
0 

В Екатеринбурге проверят работу скорой после слов о «небольшой истерии»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил проверить работу скорой помощи в Екатеринбурге, сообщается на сайте Росздравнадзора.

Глава городской станции скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев заявил 21 октября, что жители города впали в «небольшую истерию» и при любых намеках на заражение коронавирусом вызывают скорую, пишет «Уральский меридиан». По его словам, в сутки диспетчеры принимают более 1500 вызовов, при том что в год в службу скорой помощи обычно поступают всего в районе 1100-1200 вызовов.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 октября
Общество

Из-за пиковой нагрузки в Екатеринбурге резко увеличилось время ожидания приезда скорой, на что стали жаловаться местные жители. Пушкарев признал, что в случае «не неотложных вызовов, где не требуется экстренного вмешательства медиков» люди могли ждать приезда врачей до шести часов.

Росздравнадзор также сообщил о проверке скорой в Ленинске-Кузнецком, где на несвоевременное оказание медицинской помощи пожаловалась местная жительница с COVID-19. Она сообщила, как пишет «Сибдепо», что 19 октября сделала вместе с мужем компьютерную томографию, которая выявила у супругов коронавирус и поражение легких. После этого мужчину госпитализировали, а его жена осталась на домашнем лечении. Она заявила, что не может вызвать скорую, которая отказалась приезжать к женщине четыре раза подряд, и не может дозвониться до участкового, несмотря на ухудшение состояния. «До участкового звоню третьи сутки. Ничего. … 854 звонка в надежде вызвать врача», — сказала женщина.

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы
Общество
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

«Территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области проверит качество оказания медицинской помощи семье из Ленинск-Кузнецка с коронавирусной инфекцией», — пообещали в Росздравнадзоре.

Читайте на РБК Pro
Закат бюрократии: почему компаниям пора избавляться от лишних начальников Пять полезных в карьере личных недостатков Коворкинг в горах: как в США придумали новую модель горнолыжных курортов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен

Ранее Росздравнадзор проверил статистику смертности от коронавируса и выявил разночтения в данных российских больниц. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова указала, что в некоторых стационарах 100% летальных исходов «шифровались как смерти от COVID-19», в то время как в других «практически ноль преподносился как смертность от COVID-19». По ее словам, у некоторых из умерших зараженных в качестве причины смерти отмечались сердечно-сосудистые заболевания или заболевания органов дыхания.

Позже министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эти данные были получены в ходе проверок отдельных медицинских организаций и не являются общенациональными. По словам Мурашко, статистический учет случаев смерти и определение причин смерти в России проводятся в соответствии с международными требованиями.

коронавирус Росздравнадзор проверка скорая помощь
Материалы по теме
Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 октября
Общество
Росздравнадзор проверит дом ребенка в Твери из-за избиения воспитанника
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter