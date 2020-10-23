В Екатеринбурге проверят работу скорой после слов о «небольшой истерии»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил проверить работу скорой помощи в Екатеринбурге, сообщается на сайте Росздравнадзора.

Глава городской станции скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев заявил 21 октября, что жители города впали в «небольшую истерию» и при любых намеках на заражение коронавирусом вызывают скорую, пишет «Уральский меридиан». По его словам, в сутки диспетчеры принимают более 1500 вызовов, при том что в год в службу скорой помощи обычно поступают всего в районе 1100-1200 вызовов.

Из-за пиковой нагрузки в Екатеринбурге резко увеличилось время ожидания приезда скорой, на что стали жаловаться местные жители. Пушкарев признал, что в случае «не неотложных вызовов, где не требуется экстренного вмешательства медиков» люди могли ждать приезда врачей до шести часов.

Росздравнадзор также сообщил о проверке скорой в Ленинске-Кузнецком, где на несвоевременное оказание медицинской помощи пожаловалась местная жительница с COVID-19. Она сообщила, как пишет «Сибдепо», что 19 октября сделала вместе с мужем компьютерную томографию, которая выявила у супругов коронавирус и поражение легких. После этого мужчину госпитализировали, а его жена осталась на домашнем лечении. Она заявила, что не может вызвать скорую, которая отказалась приезжать к женщине четыре раза подряд, и не может дозвониться до участкового, несмотря на ухудшение состояния. «До участкового звоню третьи сутки. Ничего. … 854 звонка в надежде вызвать врача», — сказала женщина.