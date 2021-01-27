СМИ сообщили об окончании обыска в квартире Навальных

Сотрудники полиции у квартиры оппозиционера Алексея Навального на Люблинской улице (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Обыск в квартире арестованного Алексея Навального закончен, сообщают издание «МБХ медиа» и RTVI.

Находившегося в квартире Олега Навального, брата оппозиционера, увезли с собой полицейские. Как пояснял директор ФБК Иван Жданов, в этой квартире в районе Марьино Алексей Навальный не живет, семья оппозиционера снимает жилье в районе станции «Автозаводская», где также прошли обыски.

Перед тем как увезти Олега Навального, полицейские оттеснили журналистов с лестничной площадки, где расположена квартира.

В квартиру Навального и офис ФБК пришли с обысками Политика