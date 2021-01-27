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СМИ сообщили об окончании обыска в квартире Навальных

Сотрудники полиции у квартиры оппозиционера Алексея Навального на Люблинской улице
Сотрудники полиции у квартиры оппозиционера Алексея Навального на Люблинской улице (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Обыск в квартире арестованного Алексея Навального закончен, сообщают издание «МБХ медиа» и RTVI.

Находившегося в квартире Олега Навального, брата оппозиционера, увезли с собой полицейские. Как пояснял директор ФБК Иван Жданов, в этой квартире в районе Марьино Алексей Навальный не живет, семья оппозиционера снимает жилье в районе станции «Автозаводская», где также прошли обыски.

Перед тем как увезти Олега Навального, полицейские оттеснили журналистов с лестничной площадки, где расположена квартира.

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Уголовное дело по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) было возбуждено 25 января. Источник ТАСС рассказал, что основанием стало участие в акции зараженных коронавирусом людей, уже проведено несколько допросов. Данная статья, если заболевший заразит другого человека, подразумевает штраф до 700 тыс. руб. или лишение свободы до двух лет. Максимальная санкция — штраф 2 млн руб. и реальный срок до семи лет (если нарушение правил приведет к смерти нескольких человек).

Обыски 27 января прошли также в квартирах соратников Навального и сотрудников ФБК, а также активистов.

Министерство внутренних дел 27 января подтвердило, что возбудило уголовные дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил против участников несанкционированной акции в поддержку Навального в Москве. «Установлено, что организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции», — сообщили в полиции. По данным правоохранителей, люди с диагнозом COVID-19 были в Москве на Пушкинской площади среди участников митингов.

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При этом в МВД предупредили, что фигурантам дела грозит лишение свободы сроком до двух лет, а следователи устанавливают всех участников преступлений.

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