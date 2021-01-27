СМИ сообщили об окончании обыска в квартире Навальных
Обыск в квартире арестованного Алексея Навального закончен, сообщают издание «МБХ медиа» и RTVI.
Находившегося в квартире Олега Навального, брата оппозиционера, увезли с собой полицейские. Как пояснял директор ФБК Иван Жданов, в этой квартире в районе Марьино Алексей Навальный не живет, семья оппозиционера снимает жилье в районе станции «Автозаводская», где также прошли обыски.
Перед тем как увезти Олега Навального, полицейские оттеснили журналистов с лестничной площадки, где расположена квартира.
Уголовное дело по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) было возбуждено 25 января. Источник ТАСС рассказал, что основанием стало участие в акции зараженных коронавирусом людей, уже проведено несколько допросов. Данная статья, если заболевший заразит другого человека, подразумевает штраф до 700 тыс. руб. или лишение свободы до двух лет. Максимальная санкция — штраф 2 млн руб. и реальный срок до семи лет (если нарушение правил приведет к смерти нескольких человек).