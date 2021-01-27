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Адвокат сообщил о жалобе Шнурова в полицию на Пригожина

Сергей Шнуров
Сергей Шнуров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров пожаловался в полицию на угрозы продюсера Иосифа Пригожина, сообщает издание StarHit со ссылкой на адвоката певца Алексея Добрынина.

В декабре в интервью изданию Пригожин, комментируя высказывания Шнурова о своей жене певице Валерии, заявил, что в конфликте с рок-музыкантом готов дойти до рукоприкладства. В частности, он поведал о своем намерении «треснуть Шнурова по башке».

«Поскольку мы находимся в публичном пространстве, прийти и в морду дать сложно, он тут же напишет заявление. Но, когда он задевает Леру, должен понимать, что рано или поздно я его тресну по башке. Лично», — негодовал Пригожин.

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Общество
Сергей Шнуров

«В данном случае высказывания Иосифа Пригожина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК, — угроза причинения тяжкого вреда здоровью (до пяти лет лишения свободы). А для того чтобы задиристый господин Пригожин не перешел от угроз к действиям, пока идет доследственная проверка, мы подали в полицию еще одно заявление — профилактическое», — заявил адвокат Шнурова.

На вопрос РБК, действительно ли Шнуров написал на него заявление в полицию, Пригожин ответил: «Откуда мне знать... Я первый раз слышу об этом заявлении, сотрудники полиции со мной не связывались. Он занимается самопиаром».

РБК обратился за комментарием к Сергею Шнурову.

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В мае среди деятелей шоу-бизнеса разгорелась дискуссия из-за слов Пригожина о чудовищном положении артистов во время самоизоляции. Речь идет об интервью, в котором продюсер заявил, что даже самые популярные артисты сейчас практически бедствуют, поскольку потеряли возможности зарабатывать. В ответ на это Шнуров опубликовал на своей странице стихотворение, в котором предложил помочь Пригожину «кто чем может на еду». По словам героя этого произведения, Шнуров неправильно понял его слова. Речь шла не столько о нем, а о тех, кто только начал свою творческую карьеру.

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