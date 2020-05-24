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Пригожин и Шнуров поспорили после слов о «чудовищном положении» артистов

Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что музыкант Сергей Шнуров не понял, о чем он говорил в интервью, когда упомянул о «чудовищном положении» артистов из-за пандемии коронавируса. Обращение Пригожин разместил в Instagram.

Речь идет об интервью «Вечерней Москве», в котором Пригожин заявил, что даже самые популярные артисты сейчас «практически бедствуют», поскольку потеряли возможности зарабатывать. В ответ на это Шнуров опубликовал на своей странице стихотворение, в котором предложил помочь Пригожину «кто чем может на еду», а также пообещал прислать сосиски из «Пятерочки».

«Речь не шла обо мне, о [певице] Валерии (жена Пригожина. — РБК), речь не шла о тридцатке больших звезд, у которых есть подушка безопасности», — указал Пригожин. По его словам, в интервью он говорил о тех артистах и представителях творческих профессий, которые только закончили вузы и «посвятили себя только творчеству».

«Я понимаю, что ты закончил свою творческую карьеру, заработал приличное количество денег, молодец», — обратился к Шнурову Пригожин. Сейчас следует позаботиться о людях, которые еще не успели добраться до вершин «музыкального Олимпа», отметил Пригожин.

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Массовые мероприятия в связи с коронавирусом в Москве запретили с начала марта. До 31 мая в столице сохраняется режим обязательной самоизоляции. Согласно последним данным оперативного штаба, коронавирусом в Москве заразились более 161 тыс. человек, в России вирус выявили у 335 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Иосиф Пригожин, Сергей Шнуров, артисты
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