Пригожин и Шнуров поспорили после слов о «чудовищном положении» артистов

Иосиф Пригожин (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что музыкант Сергей Шнуров не понял, о чем он говорил в интервью, когда упомянул о «чудовищном положении» артистов из-за пандемии коронавируса. Обращение Пригожин разместил в Instagram.

Речь идет об интервью «Вечерней Москве», в котором Пригожин заявил, что даже самые популярные артисты сейчас «практически бедствуют», поскольку потеряли возможности зарабатывать. В ответ на это Шнуров опубликовал на своей странице стихотворение, в котором предложил помочь Пригожину «кто чем может на еду», а также пообещал прислать сосиски из «Пятерочки».

«Речь не шла обо мне, о [певице] Валерии (жена Пригожина. — РБК), речь не шла о тридцатке больших звезд, у которых есть подушка безопасности», — указал Пригожин. По его словам, в интервью он говорил о тех артистах и представителях творческих профессий, которые только закончили вузы и «посвятили себя только творчеству».

«Я понимаю, что ты закончил свою творческую карьеру, заработал приличное количество денег, молодец», — обратился к Шнурову Пригожин. Сейчас следует позаботиться о людях, которые еще не успели добраться до вершин «музыкального Олимпа», отметил Пригожин.