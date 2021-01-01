Шнуров стихами с матом ответил Хинштейну на критику за мат

Сергей Шнуров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Музыкант и генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров ответил на критику в свой адрес со стороны главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна. Шнуров на своей странице Instagram опубликовал стихотворение с обилием ненормативной лексики и с упоминанием Хинштейна. В стихотворении Шнуров, говоря о Хинштейне, заявил, что депутат «сидит широко, а мыслит узко». «Не бывает слов плохих на русском», — указывает Шнуров.

Депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли в Государственную думу законопроект, который обязывает социальные сети самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент, в том числе информацию «в неприличной форме».

В ответ Шнуров в своем Instagram раскритиковал законопроект в стихах, отметив, что «Госдума поступила низко».

Хинштейн ответил Шнурову в том же жанре. В стихах депутата Шнуров сравнивается с большевиком, который ради права ругаться матом готов идти в подполье. Также в стихотворении Хинштейн говорит о богатстве русского языка и о его выразительности.