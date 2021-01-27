В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости COVID-19 среди детей

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Дети составляют десятую часть больных COVID-19, часто переносят инфекцию в легкой форме, наиболее подвержены заболеванию подростки 13–15 лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя директора по научной работе Центрального научно-исследовательского центра эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

Он сообщил, что доля детей ото всех зараженных коронавирусом составляет 8–10%. «Болеют дети всех возрастных групп, но максимальное число заболевших приходится на детей с семи лет», — заявил ученый. По словам Горелова, пик заболеваемости приходится на подростков от 13 до 15 лет.

Ранее ученые также заявляли, что дети болеют коронавирусом в мягкой форме и практически не заражают окружающих даже в случае болезни. В декабре 2020 года британские ученые сообщили, что статистические данные свидетельствуют о большей опасности нового штамма коронавируса для детей.