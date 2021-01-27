МИД напомнил об отсутствии расходов на продление ядерного договора с США

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Продление договора СНВ-3 между США и Россией не потребует дополнительных расходов бюджета. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, выступая в Совфеде, передает «РИА Новости».

«Хотел бы подчеркнуть, что реализация соответствующего федерального закона о пролонгации не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета», — сообщил он.

26 января президенты России и США договорились продлить на паритетной основе соглашение между странами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Позже Владимир Путин внес соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы, уже 27 января Дума и Совет Федерации его ратифицировали.

Договор продлевается на максимальный срок — до 5 февраля 2026 года. Договор заключен «без любых дополнений и каких бы то ни было «довесков», учитывает пожелания Москвы. Ранее администрация предыдущего президента США Дональда Трампа предлагала подключить к договору Китай.