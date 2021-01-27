Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 75,04 (-0,6) Инвестиции, 12:44
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 91,22 (-0,45) Инвестиции, 12:44
Шесть соцсетей оштрафуют за неудаление призывов к участию в митингах Политика, 17:09 Дюков предложил скорректировать механизм стабилизации цен на бензин Бизнес, 17:08 В Минздраве ответили на данные опроса о наказании за нападения на медиков Общество, 17:06 В Краснодарском крае возбудили новое дело из-за геноцида во времена ВОВ Политика, 17:04 Двух российских теннисисток пожизненно отстранили за договорные матчи Спорт, 17:02 Предложение жилья бизнес-класса в Москве упало из-за высокого спроса Недвижимость, 16:55 МИД напомнил об отсутствии расходов на продление ядерного договора с США Политика, 16:50 Сколько можно накопить за 10 лет. Калькулятор РБК и Сбер, 16:40 Кейс iContext Group: на чем мы обожглись при создании группы компаний Pro, 16:32 «Фиорентина» заплатит «Анжи» за участие в воспитании Кокорина Спорт, 16:29 МВД подтвердило дело о нарушении санитарных норм после акции в Москве Политика, 16:28 Инвестор из Москвы потерял $550 тыс. на вложении в разработку криптобиржи Крипто, 16:20 После отмены ограничений вернуться с удаленки решили 25% компаний Москвы Бизнес, 16:17 «Цены ниже мировых на 40%». Машинам в России предсказали подорожание Авто, 16:10
Политика ,  
0 

МИД напомнил об отсутствии расходов на продление ядерного договора с США

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Продление договора СНВ-3 между США и Россией не потребует дополнительных расходов бюджета. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, выступая в Совфеде, передает «РИА Новости».

«Хотел бы подчеркнуть, что реализация соответствующего федерального закона о пролонгации не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета», — сообщил он.

26 января президенты России и США договорились продлить на паритетной основе соглашение между странами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Позже Владимир Путин внес соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы, уже 27 января Дума и Совет Федерации его ратифицировали.

Договор продлевается на максимальный срок — до 5 февраля 2026 года. Договор заключен «без любых дополнений и каких бы то ни было «довесков», учитывает пожелания Москвы. Ранее администрация предыдущего президента США Дональда Трампа предлагала подключить к договору Китай.

МИД заявил о договоренности с США продлить ДСНВ «на наших условиях»
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Исполнение договора будет способствовать процессу ядерного разоружения, «в том числе позволит придать ему в перспективе многосторонний характер», указано в пояснительной записке (.pdf) к законопроекту.

Договор СНВ-3 был подписан в Праге в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соответственно, его действие истекало 5 февраля 2021 года. Он предусматривал сокращение боезарядов обеими странами до 1550. Число межконтинентальных ракет, а также снарядов на подлодках и стратегических бомбардировщиках не должно превышать 700.

Читайте на РБК Pro
Три главных мифа об импорте в Россию Джентльмены и дачи: как трое россиян делают «Airbnb для загородных домов» Когда кончится работа в ИТ: прогноз о будущем программистов Почему автопром бьет тревогу из-за дефицита микросхем

Эксперты оценили данные о включении гиперзвуковых «Авангардов» в СНВ
Политика
<p>Ракетный комплекс &laquo;Авангард&raquo;</p>

СНВ США Россия договор ядерное оружие
Материалы по теме
Эксперты оценили данные о включении гиперзвуковых «Авангардов» в СНВ
Политика
Совет Федерации ратифицировал договор о продлении договора СНВ-3
Политика
Сергей Рябков исключил заморозку ядерных арсеналов в рамках СНВ-3 на год
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter