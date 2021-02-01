Власти проиндексировали ряд социальных выплат

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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление об индексации социальных выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля. Документ опубликован на сайте кабмина.

Постановление предусматривает увеличение выплат для льготников всех категорий на 4,9% исходя из коэффициента индексации, который определили из сложившегося за прошедший год индекса потребительских цен. Ранее по итогам 2020 года Росстат оценил в 4,9% уровень годовой инфляции. В прошлом году ежегодная индексация пособий и компенсаций составила 3%.

Индексация соцвыплат на уровень инфляции коснется всех категорий федеральных льготников. К ним относятся инвалиды, семьи с детьми, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза и Российской Федерации, Герои Труда, лица, получившие травмы на производстве, подвергшиеся воздействию радиации в результате катастрофы и др.

В начале 2021 года Минтруд проиндексировал пенсии на 6,3%, это выше уровня инфляции. Увеличенные пенсии получили в общей сложности 32 млн россиян. Средний размер страховой пенсии по старости вырос на 1039 руб. и в итоге составил 17 541 руб., сообщил на совещании с президентом глава Минтруда Андрей Котяков.