Росстат оценил инфляцию в России по итогам 2020 года в 4,9%

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Инфляция в России по итогам 2020 года составит 4,9%. По итогам декабря текущего года инфляция будет составлять 0,8%, следует из предварительных данных Росстата.

Согласно статистике, в декабре индекс потребительских цен составит 100,8%, с начала года — 104,9%. При этом индекс потребительских цен на продовольственные товары вырос на 1,5% к ноябрю и на 6,7% в годовом выражении.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары по итогам декабря вырос на 0,4% к ноябрю и на 4,8% в годовом выражении. В прошлом году продовольственная инфляция в России составила 2,6%, отметили в ведомстве.

Росстат пообещал 12 января обнародовать окончательные статистические данные об индексе потребительских цен в декабре 2020 года. Согласно прогнозу Банка России инфляция по итогам 2020 года составит порядка 4,6-4,9%.