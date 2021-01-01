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Экономика ,  
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Росстат оценил инфляцию в России по итогам 2020 года в 4,9%

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Фото: Евгений Курсков / AP
Фото: Евгений Курсков / AP

Инфляция в России по итогам 2020 года составит 4,9%. По итогам декабря текущего года инфляция будет составлять 0,8%, следует из предварительных данных Росстата.

Согласно статистике, в декабре индекс потребительских цен составит 100,8%, с начала года — 104,9%. При этом индекс потребительских цен на продовольственные товары вырос на 1,5% к ноябрю и на 6,7% в годовом выражении.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары по итогам декабря вырос на 0,4% к ноябрю и на 4,8% в годовом выражении. В прошлом году продовольственная инфляция в России составила 2,6%, отметили в ведомстве.

Росстат пообещал 12 января обнародовать окончательные статистические данные об индексе потребительских цен в декабре 2020 года. Согласно прогнозу Банка России инфляция по итогам 2020 года составит порядка 4,6-4,9%.

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Замминистра экономического развития России (МЭР) Полина Крючкова в беседе с ТАСС, заявила, что из-за ослабления рубля ускорение годовой инфляции составило 1,5 п.п. По словам Крючковой, в I квартале 2021 года этот эффект будет исчерпан.

«Основной вклад в ускорение инфляции в текущем году внесло произошедшее ослабление валютного курса — по оценке, около 1,5 п.п. (из 2,5 п.п. увеличения годовой инфляции в декабре по сравнению с январем). Вместе с тем с учетом стабилизации ситуации на валютном рынке эффект переноса валютного курса, по нашей оценке, будет исчерпан в I квартале 2021 года», — сказала представитель ведомства.

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Крючкова также указала на тот факт, что в 2020 году дополнительное давление оказала ситуация на рынках сельскохозяйственной продукции — как российском, так и мировом. В частности, Крючкова констатировала рост биржевых цен на ключевые продовольственные товары, а также снижение урожая отдельных культур по сравнению с рекордными уровнями 2019 года (6,7% по итогам 2020 года), в том числе на социально значимые продукты питания.

Путин разрешил правительству регулировать цены на продукты
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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Замглавы МЭР также считает, что меры, принятые правительством для стабилизации цен на продукты, оказались эффективными, так как за последние две недели декабря снизилась стоимость подсолнечного масла и сахара снизилась. Крючкова заверила, что Минэкономразвития совместно с ответственными ведомствами продолжает вести мониторинг цен на потребительском рынке «по всей производственной цепочке для своевременного выявления рисков роста цен в социально значимые товары и выработки необходимых мер реагирования».

инфляция Росстат Минэкономразвития РФ
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