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Бывшего вице-премьера Приходько похоронят на Троекуровском кладбище

Сергей Приходько
Сергей Приходько (Фото: Доминик Бутен / ТАСС)

Прощание с бывшим вице-премьером и руководителем аппарата правительства Сергеем Приходько пройдет 28 января в Центральной клинической больнице, сообщили РБК в пресс-службе правительства. Похоронят политика на Троекуровском кладбище.

Приходько умер 26 января. Ему было 64 года. Причина смерти пока неизвестна. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к семье покойного, указывал, что политик страдал от бокового амиотрофического склероза (болезнь Лу Герига).

Соболезнования родным Приходько выразили президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор «Почты России» Максим Акимов.

Путин выразил соболезнования семье бывшего вице-премьера Приходько
Политика
Сергей Приходько

Приходько родился в 1957 году в Москве. В 1980-м он окончил МГИМО. Затем работал в советском посольстве в Чехословакии, а позже в МИД СССР, российском посольстве в Чехии и в российском МИДе.

После карьеры дипломата он перешел на работу в правительство: был помощником президентов Бориса Ельцина, Путина и Дмитрия Медведева, занимал должность замглавы администрации президента, а также начальника управления президента по внешней политике. С 2013 по 2018 год Приходько был вице-премьером и главой аппарата кабинета министров. В 2020 году Мишустин назначил его своим помощником.

новости Сергей Приходько вице-премьер смерть правительство
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