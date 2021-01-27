Бывшего вице-премьера Приходько похоронят на Троекуровском кладбище

Сергей Приходько (Фото: Доминик Бутен / ТАСС)

Прощание с бывшим вице-премьером и руководителем аппарата правительства Сергеем Приходько пройдет 28 января в Центральной клинической больнице, сообщили РБК в пресс-службе правительства. Похоронят политика на Троекуровском кладбище.

Приходько умер 26 января. Ему было 64 года. Причина смерти пока неизвестна. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к семье покойного, указывал, что политик страдал от бокового амиотрофического склероза (болезнь Лу Герига).

Соболезнования родным Приходько выразили президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор «Почты России» Максим Акимов.

Приходько родился в 1957 году в Москве. В 1980-м он окончил МГИМО. Затем работал в советском посольстве в Чехословакии, а позже в МИД СССР, российском посольстве в Чехии и в российском МИДе.