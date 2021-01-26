Путин выразил соболезнования семье бывшего вице-премьера Приходько

Сергей Приходько (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным бывшего вице-премьера и экс-главы аппарата правительства Сергея Приходько. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Президент глубоко соболезнует в связи с этой утратой. Направил телеграмму семье Приходько», — сказал он.

Приходько умер 26 января, ему было 64 года. Источники «Коммерсанта» указывали, что бывший вице-премьер страдал от бокового амиотрофического склероза.

Приходько после окончания МГИМО работал в посольстве СССР в Чехословакии, затем в МИД СССР, посольстве России в Чехии и МИД России. После завершения дипломатической карьеры он занимал посты помощника президента, замглавы администрации президента, начальника управления главы государства по внешней политике.